Korkeapaine vahvistuu viikon aikana – lämpötilat 20 asteen tuntumassa

Sadekuuroja ukkosineen voi tulla vielä itäisimmässä Suomessa.

Myös Lapissa on liikkeellä paikallisia sateita. Lännestä alkaen sää on ottamassa kuitenkin jo poutaisempaa vaihdetta silmään. Etelässä, idässä ja pohjoisimmassa Lapissa päivä on pilvisenpuoleinen, kun lännestä Etelä-Lappiin sää on aurinkoinen.

Lämpötila nousee 20 asteen vaiheilla etelässä. Maan keskivaiheilla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa, rannikolla on hieman viileämpää. Lapissa lämpötila vaihtelee etelän n. 20 asteesta, pohjoisen n.10 asteeseen.

Keskiviikon ja torstain aikana korkeapaine vahvistuu lännestä päin ja laajalti on poutaista, jokunen sade voi keskiviikkona kulkea kaakon suunnalla sekä vielä itärajallakin. Monin paikoin on myös vaihtelevapilvisen aurinkoista ja n. 20 astetta lämmintä. Kuitenkin Lapissa pilvisyys on runsaampaa päivisin ja lämpötila vaihtelee etelän n. 15 asteesta pohjoisen n. 10 asteeseen.