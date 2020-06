Korona-aika on saanut luovuuden kukkimaan ainakin suomalaisten sanavaraston suhteen.

Huoltovarmuuskeskuksen ja hallituksen toimet ovat olleet hedelmällisiä lähteitä uusille sanonnoille.

Oletko etäkyläillyt viime kuukausien aikana? Tai törmännyt kaupungilla covidioottiin? Vai kenties kasvattanut koronaparran?

Poikkeuksellinen kevät on synnyttänyt suomalaisten suuhun uusia ja poikkeuksellisia sanontoja. Ilta-Sanomat kysyi toukokuun alussa lukijoilta, millaisia koronasanontoja tai uusia sanoja he ovat kuulleet tai keksineet kevään aikana. Kommentteja juttuun tuli liki sata, ja myös Facebookissa lukijat intoutuivat kertomaan uusista sanonnoistaan.

Moni kertoo kehittäneensä irvailevia sanontoja liittyen Huoltovarmuuskeskuksen hengitysmaskiskandaaliin. Kun esimerkiksi jokin asia on täyttä pötypuhetta, voi sanoa, että se on ”totta kuin turvavarusteiden riittävyys”. ”Riittää kuin hallituksella maskeja” on sen sijaan oiva sutkautus silloin, kun hommat ovat menneet täysin pieleen. Hallituksen toimintaan liittyen oli myös kehitetty sanonta ”hapuilla kuin hallitus koronalinjauksissa”.

Covidiootti on löytänyt tiensä monen sanavarastoon. Sillä tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät välitä rajoituksista ja ohjeistuksista, vaan toimivat oman mielensä mukaan.

– Kutsun sillä nimellä muun muassa ihmisiä, jotka matkustelevat paikkakunnalta toiselle vapaa-ajallaan, vaikka ei ole mitään ehdotonta pakkoa sille matkustamiselle. Kaverien ja sukulaisten luo matkustelu esimerkiksi on covidiotismia, eräs lukija määritteli.

Twitteristä aihetunnisteen #koronasanonnat alta löytyy muun muassa sanonta: ”Kel vessapaperirulla on, se onnen kätkeköön.”

”Pysykää negatiivisina!” on ollut hyvä toivotus tänä keväänä. Ja kun joku aivastaa, ei sanotakaan ”terveydeksi”, vaan ”korona”.

Eräs lukija kommentoi, että tänä keväänä oikeastaan kaikki on ollut yhtä koronaa. On koronalinkoja, koronaeväitä, koronasaippuaa, koronaviihdettä, koronakampauksia tai koronalookkeja. Työpalavereista tuli Skypessä, Teamsissa tai Zoomissa pidettäviä koronapalavereita.

Koronakyttääjät ovat olleet niitä, joita on kiinnostanut hiukan liikaa muiden tekemiset. Koronahamsteri puolestaan hamstrasi kaupasta kaikkien muidenkin ruuat. Amatöörivirologi tai tee-se-itse-virologi on koko ajan tiennyt asiat asiantuntijoita paremmin.

Onko tänä keväänä coviduttanut?

Etäkyläilyn lisäksi monelle ovat tulleet kevään mittaan tutuiksi myös etäkaljat. Koronavirus on nimetty kotonavirukseksi. Joitain on viime kuukausina vaivannut covidutus.

Työvaatteet ovat jo monta kuukautta olleet Teams-vaatteet, ja etäkoulusta tuli ikävään sävyyn epäkoulu. Kotikaranteenia on kutsuttu osuvasti kalsarikaranteeniksi. Ulkoilun sijaan on sisäilty.

Mitä vielä? Onko kielenkäyttöösi sujahtanut muita koronasanontoja? Kerro niistä kommenttikentässä!