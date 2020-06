Aarnio valittelee sitä, ettei hänen ole annettu opiskella vankilassa.

Helsingin käräjäoikeus aloitti maanantaina Vuosaaressa vuonna 2003 tapahtuneen palkkamurhan uusien syytteiden käsittelyn valmisteluistunnolla.

Valmisteluistunnon jälkeen toinen syytetyistä – Helsingin huumepoliisin entinen, huumerikoksista tuomittu päällikkö Jari Aarnio asteli median eteen. Aarniota syytetään ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin murhasta. Murhasta tuomittiin aikoinaan elinkautiseen neljä miestä: murhan tilaaja ja kolme toteuttajaa.

Syyttäjän mukaan Aarnio olisi tiennyt murhasuunnitelmasta etukäteen, mutta poliisina jättänyt sen estämättä.

Medialle puhunut Aarnio kiisti asian jyrkästi.

– Tämä koko rikosepäily on minun kohdaltani täysin aiheeton. Poliisi on aikanaan tehnyt erittäin hyvää duunia sen eteen, että rikos on yhdessä väkivaltarikosyksikön kanssa saatu selvitettyä, Aarnio sanoi.

– Julkisuudessa on täysin väärää tietoa siitä, että minulla olisi ollut jotain tietoa. Puhutaan huhusta, joka on tullut alamaailmasta ja se ei ole tullut kenellekään yksittäiselle poliisille.

Aarnion mukaan Suomen poliisi välitti huhutiedot Ruotsin poliisille, joka vastasi toimenpiteistä. Aarnio huomautti myös, että vaikka tietoa olisi ollut, ei poliisi vuonna 2003 voinut käyttää pakkokeinoja tai esitutkintaa, koska törkeän rikoksen valmistelu ei ollut kriminalisoitua.

Aarnio toteaa, että hänen epäillään laiminlyöneen poliisivelvollisuuksiaan sillä perusteella, että hän ei olisi soittanut huhun perusteella mahdollisille rikoksen tekijöille tai uhrille.

– En tiedä sellaista poliisikäytäntöä, että huhun perusteella ryhdyttäisiin soittamaan. Minulla ei ollut edes huhun tasoista tietoa siitä milloin jotain tapahtuu, missä tapahtuu ja kenen toimesta tapahtuu, hän sanoi.

– Poliisilla ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, että tällainen rikos olisi tekeillä.

Tapauksen pääkäsittely jatkuu pitkälle syksyyn. Aarniosta tuntuu kohtuuttomalta, että lainvoimaisen tuomion saamisessa voi kestää vielä jopa 3-5 vuotta.

Aarnio vastaa syytteisiin ”vapaalta”, eli häntä ei ole vangittu rikoksesta epäiltynä. Aarnio kuitenkin suorittaa parhaillaan huumerikoksista saamaansa vankeustuomiota, eikä ole täysin tyytyväinen vankilaoloihinsa.

– Ei linnassa ole täysin kivaa poliisina olla. Yksi iso pettymys on se, että minulle ei ole annettu mahdollisuutta opiskeluun. Se kuulostaa siltä, ettei se ole ihan tasapuolista.

– Haluaisin opiskella itselleni uuden ammatin. Olen kovasti vapautumassa ensi vuonna ja tarvitsisin uuden ammatin.

Aarnion lisäksi murhaoikeudenkäynnissä on syytettynä rikollispomo Keijo Vilhunen.