Viikko alkaa lämpimissä merkeissä – tiistaiksi luvassa jopa hellettä

Hajanainen sade- ja pilvisyysalue kattaa maan etelä- ja itäosan, myös maan keskiosassa sataa ajoittain.

Lännessä ja pohjoisessa on aurinkoista ja poutaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 - 22 astetta, hyvin paikallisesti lämpötila voi nousta ylemmäksikin. Lapissa päivälämpötila on 15 - 18 astetta, paitsi Käsivarren Lapissa paikoin jopa alle 10 astetta.

Tiistaina etelärannikolla ja maan itäosan itärajalla tulee vielä sadekuuroja, mutta päivä on maanantaita lämpimämpi, lämpötila voi nousta yksittäisissä paikoissa jopa hellelukemiin.

Keskiviikoksi maan etelä- ja keskiosaan leviää kuurosateita.