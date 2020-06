Tampereen Vasaratien murhasyytettä käsitellään tänään käräjäoikeudessa

Nuorta miestä syytetään murhasta ja toista yllytyksestä murhaan.

Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään murhasyytettä, johon liittyy myös syyte murhaan yllyttämisestä. Veriteko tapahtui tammikuussa Tampereen Viialassa Vasaratiellä. Keski-ikäinen mies surmattiin veitsellä kotonaan.

Murhasta syytetään 19-vuotiasta jyväskyläläistä miestä ja yllytyksestä toista nuorta miestä. Vaihtoehtoinen syyte yllytyksen rinnalla on murha välillisenä tekijänä.

Mediatietojen mukaan yllytyksestä syytetty mies on rikoksen uhriksi joutuneen miehen poika. Poliisi ei kuitenkaan ole vahvistanut sukulaisuussuhdetta.

Murhasta syytetty mies on poliisitutkinnassa myöntänyt tappaneensa uhrin. Toinen syytetty kiistää kokonaisuudessaan osallisuutensa ja syyllisyytensä.

Rikokseen yllyttämisestä tuomitaan Suomen lain mukaan samanlainen rangaistus kuin itse rikoksesta. Syyttäjä vaatii siis molemmille miehille elinkautista vankeustuomiota.

Avopuoliso ei saanut syytettä

Avunannosta murhaan epäiltiin myös murhasta syytetyn avopuolisoa, mutta hänen osaltaan syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen. Syyttäjä perustelee ratkaisua sillä, että ei ole näyttöä naisen osallistumisesta tappamisen suunnitteluun tai suoran tuen antamisesta henkirikokseen.

Naisen syyttämättäjättämispäätöksestä käy ilmi, että hän oli tiennyt avopuolisonsa lähtevän Tampereelle tekemään henkirikosta ja oli ollut mukana ostamassa matkaa varten valeasuksi aurinkolaseja ja crocseja.

Mies kertoi syyttämättäjättämispäätöksen mukaan poliisikuulustelussa, että avopuoliso oli hyväksynyt ajatuksen, että mies pystyisi ehkä tappamaan ihmisen, mutta ei ollut asiasta iloinen. Aiemmin uuden vuoden kortissa nainen oli kirjoittanut toivovansa, että mies voisi toteuttaa unelmansa palkkamurhaajana.

Syytteiden koko sisältö tulee julkiseksi vasta, kun niiden käsittely on aloitettu käräjäoikeudessa. Jutun käsittelyyn on varattu kaksi istuntopäivää. Tänään oikeudessa on määrä kuulla asianosaisia ja huomenna todistajia.