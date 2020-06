Suomessa kerrottiin sunnuntaina yhdestä uudesta koronakuolemasta. Maailmanlaajuisesti viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut jo yli 400 000 ihmistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi sunnuntaina 17 uudesta koronavirustartunnasta. Tapauksia on vahvistettu nyt yhteensä 6 981.

THL raportoi sunnuntaina yhdestä uudesta koronakuolemasta, joten yhteenlaskettuna koronaan on kuollut Suomessa 323 ihmistä. Myös sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on noussut eiliseen verrattuna yhteensä ja on nyt 40. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä puolestaan laski yhdellä ja heitä on nyt yhteensä kuusi.

STT:n mukaan koronasta parantuneita arvioidaan olevan noin 5 800, mikä on noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronaan kuollut koko maailmassa jo yli 400 000

Maailmanlaajuisesti koronaan kuolleiden määrä ylitti sunnuntaina 400 000 tapauksen rajan. Johns Hopkinsin yliopiston mukaan koronaan liittyviä kuolemia oli Suomen aikaa iltapäivällä rekisteröity 400 135, kertoo STT. Yli neljäsosa kuolemista on kirjattu Yhdysvalloissa. Varmistettujen koronatartuntojen määrä lähenee seitsemää miljoonaa.

Hengityssuojaimilla varustautuneita matkustajia maaliskuun alussa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Ruotsidemokraattien johtaja vaatii valtionepidemiologin eroa

Ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson.

Populistipuolue Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson vaatii Dagens Nyheterissä valtionepidemiologi Anders Tegnellin eroa. Åkesson vaatii paitsi Tegnellin myös hallituksen vastuunkantoa koronavirusepidemian huonosta hoidosta. Hänen mukaansa etenkään vanhukset eivät ole saaneet päättäjiltä ansaitsemaansa suojelua.

– Varmistakaamme, että tehdyt virheet eivät koskaan toistu. Poliittisen vallan tavoittelua ei saa koskaan asettaa ihmishenkien pelastamisen edelle, Åkesson sanoo.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell.

Ruotsissa raportoitiin lauantaina 17 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Maassa virus on tappanut jo 4 656 ihmistä. Perjantaina Ruotsissa kerrottiin 77 uudesta koronakuolemasta.

Italiassa 53 uutta koronaviruskuolemaa

Italiassa raportoitiin sunnuntaina 53 uudesta koronaviruskuolemasta. Lauantaina kuolemia kirjattiin 72 ja perjantaina 270. Yhteensä 33 899 on kuollut maassa viruksen aiheuttamaan tautiin. Saapasvaltiossa on todettu neljänneksi eniten koronakuolemia maailmassa. Vielä sitäkin synkempiin lukuihin yltävät Yhdysvallat, Brasilia ja Britannia.

Italia purki maan sisäisiä matkustusrajoituksia viime viikolla ja jotkut paikallisjohtajat ovat valittaneet, että kun ihmisten sallitaan vapaasti matkustaa Lombardiasta, uusia tartunta-alueita voi syntyä muualla maahan.