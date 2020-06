9-metrisen matkaveneen kone ylikuumeni ja aiheutti hätätilanteen Nauvossa – useita meripelastusyksiköitä paikalla

Kaksi veneessä ollutta aikuista on evakuoitu veneestä.

Länsi-Suomen merivartiosto (LSMV) tiedotti sunnuntaina noin kello 17:20 Twitterissä, että Turun saaristossa Nauvon eteläpuolella Gullkronassa on hätätilanne. Päivityksen mukaan kyseessä on venepalo.

– Meripelastushelikopteri jo paikalla, ja useita yksiköitä on matkalla kohteeseen, twiitissä kerrotaan.

Meripelastusjohtaja Tomi Maunu kertoo, että 9-metrisen matkaveneen koneeseen oli merellä tullut vika, ja kone oli päässyt ylikuumenemaan.

– Varsinaista paloa ei ollut, hän täsmentää.

– He saivat ankkuroitua kivikon viereen, osittain kivikkoon. Paikalla on useita yksiköitä, ja henkilöt on evakuoitu veneestä, Maunu kertoo.

Veneessä oli kaksi aikuista ihmistä. Maunun mukaan henkilövahingoilta vältyttiin.

– Seuraavaksi vene hinataan turvasatamaan, ja tällä hetkellä tietenkin tarkastetaan, mikä on henkilöiden kunto. Ensitietojen mukaan he ovat ihan kunnossa, Maunu toteaa.

Aiemmin tänään Länsi-Suomen merivartiosto kehotti merelle lähteviä veneilijöitä huomioimaan erityisesti sääennusteet ja ilmoittamaan reittisuunnitelmansa ja aikataulunsa maihin. Merivartiosto kehotti myös varmistamaan puhelimen toimivuuden.

– Vene ja varusteet on valittava sään ja olosuhteiden mukaisesti. Näin toimittaessa vältytään mahdollisilta turhilta etsinnöiltä ja säästetään yhteisiä voimavaroja, merivartiosto kirjoitti Facebookissa.

Päivällä merivartiosto oli etsinyt kadonnutta soutajaa Iin ja Haukiputaan väliseltä merialueelta. Parin tunnin etsintöjen jälkeen soutaja oli löytynyt saaresta hyväkuntoisena. Hän oli lähtenyt eri suuntaan kuin oli alun perin suunnitellut, ja hänen puhelimensa oli kastunut heti alkumatkasta.