THL: Suomessa todettu 17 uutta koronatartuntaa ja yksi uusi kuolema – katso kuntakohtainen tilanne

Suomessa on todettu tänään 17 uutta koronavirustapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tapauksia on vahvistettu Suomessa yhteensä 6 981.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 323, yksi enemmän kuin eilen. Myös sairaalahoidossa olevien määrä on noussut yhdellä ja on nyt 40. Tehohoidossa olevien määrä taas laski yhdellä. Tehohoidossa on kuusi potilasta.

Tapaukset kunnittain (ei alle 5 tapauksen kuntia)