Suomessa ei todettu lauantaina uusia koronaviruksen aiheuttamia kuolemia. Maailmalla virus leviää kuitenkin nopeampaa kuin koskaan ja kylvää tuhoa etenkin Etelä-Amerikassa.

Suomessa todettiin lauantaina 23 uutta koronavirustartuntaa. Suomessa on nyt vahvistettuja tapauksia yhteensä 6 964.

Sairaalassa hoidetaan koronaviruksen vuoksi 39 ihmistä.

Uusia koronaviruksesta johtuvia kuolemia ei ole raportoitu. Yhteensä koronaan on kuollut Suomessa 322 ihmistä. Sairaalahoidossa olevien määrä on pudonnut 12:lla vuorokaudessa ja heitä on nyt 39. Seitsemän heistä on tehohoidossa, mikä on yhden vähemmän kuin eilen.

7 miljoonan tartunnan raja ylittyi

Maailmalla koronavirustartuntojen määrä ylitti lauantaina seitsemän miljoonan tapauksen rajan. Noin 30 prosenttia kaikista tartunnoista on todettu Yhdysvalloissa.

Brasiliassa koronakurimus syvenee. Kuva sairaalan teho-osastolta Marican kaupungista Rio de Janeiron osavaltiosta.

Ruotsissa koronaan kuollut jo 4 656 ihmistä

Ruotsissa on raportoitu 17 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Maassa virus on tappanut jo 4 656 ihmistä. Eilen Ruotsissa kerrottiin 77 uudesta koronakuolemasta.

Koronavirustartuntojen määrä kasvaa maailmalla nopeammin kuin koskaan

Uutiskanava CNN:n mukaan koronavirustartuntojen määrä kasvaa maailmalla nopeampaa kuin koskaan. Vaikka Euroopassa tilanne on jo paranemaan päin, niin esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa koronaviruslukemat näyttävät yhä ikäviltä. Brasiliassa on CNN:n mukaan todettu viimeisen vuorokauden aikana 1 005 koronaviruskuolemaa. Yhteensä maassa on kuollut jo 35 026 ihmistä koronaan. Myös Meksikossa, Perussa, Ecuadorissa ja Chilessä luvut ovat olleet jyrkässä nousussa.

Koronavirustilanne alkaa Euroopassa jo hellittää, mutta ahdinko muualla maailmassa syvenee.

Kazakstanin presidentin tiedottaja joutui sairaalaan

Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajevin tiedottaja on joutunut sairaalaan tehtyään positiivisen koronatestin. Tiedottajan mukaan presidentin terveys ei ole vaarassa ja hän jatkaa töitään tavalliseen tapaan. Kazakstanissa on todettu yhteensä 12 511 koronatartuntaa ja yhteensä 53 viruksen aiheuttamaa kuolemaa.

Viruksen toinen aalto iski rajusti Iraniin

Koronaviruksen toinen aalto on iskenyt rajusti Iraniin. Viime päivinä Iranissa on raportoitu jo yhtä korkeita tartuntamääriä kuin epidemian aiemmassa huippukohdassa, joka nähtiin 30. maaliskuuta. Tuolloin maassa todettiin 3 186 tartuntaa.

Epidemian kehityksestä huolimatta Iran ei ole perääntynyt koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitusten purkamisesta.