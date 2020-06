Tapauksia on vahvistettu Suomessa yhteensä 6 964.

Suomessa on todettu tänään 23 uutta koronavirustapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tapauksia on vahvistettu Suomessa yhteensä 6 964.

Uusia koronaviruksesta johtuvia kuolemia ei ole raportoitu. Niitä on nyt yhteensä 322. Sairaalahoidossa olevien määrä on tippunut vuorokaudessa jopa 12:lla, ja on nyt 39. Tehohoidossa on heistä seitsemän, joka on yhden vähemmän kuin eilen.