Maailmalla tunnetaan monia kammottavia ja outoja katoamismysteereitä, joita on selvitetty vuosia tai jopa vuosikymmeniä, mutta joita kukaan ei ole onnistunut ratkaisemaan.

Tällä viikolla uutisiin on jälleen noussut englantilaisen Madeleine McCannin katoamistapaus. Kolmevuotias Madeleine katosi portugalilaisesta lomahuoneistosta 3. toukokuuta 2007 sillä välin, kun hänen vanhempansa olivat läheisessä ravintolassa viettämässä iltaa.

Nyt poliisi epäilee Madeleinen murhasta 43-vuotiasta saksalaista pedofiilia, joka on lehtitietojen mukaan tunnustanut olevansa Madeleinen katoamisen takana.

Madeleinen katoaminen ei ole kuitenkaan ainoa mysteeri, joka saa ihon kananlihalle. Ilta-Sanomat listasi kolme hyytävää katoamistarinaa maailmalta.

Kadonnut Bobby Dunbar ”palautettiin” vanhemmilleen – kyseessä olikin eri lapsi

Uutissivusto Buzzfeed kysyi viime vuoden lopulla lukijoiltaan, mitkä ratkaisemattomat mysteerit valvottavat heitä eniten yhä tänäkin päivänä. Ensimmäiseksi sivuston listalle nousi 4-vuotiaan amerikkalaispojan Bobby Dunbarin katoaminen.

Elokuussa 1912 Bobby oli vanhempiensa kanssa kalastusretkellä Swayze-järvellä Louisianassa. 23. elokuuta hän katosi kuin maan nielemänä.

Kahdeksan kuukautta kestäneiden massiivisten etsintöjen jälkeen pieni Bobbyn näköinen poika löydettiin Pohjois-Carolinasta erään kiertävän yleismiehen, William Waltersin, seurasta. Mies väitti, ettei kyseessä ollut Bobby, vaan hänen oman veljensä ja perheen palvelijattaren Julia Andersonin avioton lapsi Bruce, jonka hän oli saanut ottaa seurakseen matkalleen.

Vuonna 1914 ilmestyneessä sanomalehdessä julkaistiin tämä kuva saatesanoilla: ”Onko tässä sama poika?” Kuvassa vasemmalla on Bobby Dunbar ennen katoamistaan ja oikealla Waltersin mukana ollut poika.

Yhteneväinen ulkonäkö kuitenkin riitti poliiseille, joten ”Bobby” lähetettiin takaisin vanhempiensa luo Opelousasiin. Kun poika pääsi ”kotiin”, vanhemmat eivät kuitenkaan olleet välittömästi varmoja siitä, että kyseessä olisi heidän poikansa. Yhdennäköisyys oli selvää, mutta poika ei tunnistanut äitiään eikä Bobby-nimeä. Kertomukset ensitapaamisesta ovat kuitenkin ristiriitaisia.

Kun perhe oli riittävästi tutkiskellut poikaa ja muun muassa hänen luomiaan, epävarmuus kaikkosi ja vanhemmat varmistuivat siitä, että kyseessä on Bobby. Kotiinpaluun kunniaksi järjestettiin juhlat.

Walters pidätettiin ja tuomittiin kidnappauksesta, vaikka Brucen äiti Julia Anderson ilmaantui tukemaan Waltersin kertomusta siitä, että kyseessä on hänen poikansa. Lehtitietojen mukaan Andersonkaan ei kuitenkaan ollut välittömästi tunnistanut omaa poikaansa, kun hänelle oli näytetty valokuvia viidestä samanikäisestä pojasta. Tuomari tuli siihen tulokseen, että lapsi on Bobby eikä Bruce ja määräsi huoltajuuden Dunbareille.

Bobby Dunbarina kasvatettu poika kuvattuna nuorena.

Bobby eli Dunbareiden kanssa, kasvoi aikuiseksi, meni naimisiin ja sai neljä lasta. Aikuisena hän kertoi medialle muistavansa sen, että Walters kidnappasi hänet lapsena. Bobby kuoli vuonna 1966.

Outo kertomus ei kuitenkaan pääty siihen. Vuonna 2004 Bobbyn poika nimittäin teetti DNA-testin yhdessä ”serkkunsa” kanssa. Tulokset olivat shokeeraavat, sillä niiden perusteella ”Bobbyn” poika ei ollutkaan mitään sukua Dunbarin perheelle, vaan hän olikin verisukua Andersoneille.

Niinpä Bobby Dunbarin mysteeri ei ole vieläkään ratkennut. Kukaan ei tiedä, mitä Bobbylle tapahtui.

Sodderin lapset katosivat jäljettömiin

Fayettevillessä Länsi-Virginiassa viisi lasta katosi vuonna 1945 joulua edeltävänä yönä kuin savuna ilmaan.

George ja Jennie Sodder sekä heidän yhdeksän lastaan olivat menneet illalla normaalisti nukkumaan. Yöllä perhe heräsi siihen, kun talo oli tulessa. George ja Jennie sekä heidän neljä lastaan pääsivät pakenemaan palavasta rakennuksesta, mutta 14-vuotiasta Mauricea, 12-vuotiasta Marthaa, 9-vuotiasta Louisia, 8-vuotiasta Jennietä ja 5-vuotiasta Bettyä ei nähty enää koskaan.

Tapaukseen liittyy runsaasti selkäpiitä karmivia yksityiskohtia.

George ja Jennie uskoivat aluksi, että lapset olisivat kuolleet tulipalossa. Joulupäivänä talon rauniot tutkittiin, mutta mitään jäännöksiä ei löydetty. Palopäällikkö ehdotti, että tuli olisi roihunnut niin kuumana, että se olisi polttanut lapset tuhkaksi. Osa esimerkiksi talon huonekaluista oli kuitenkin palanut vain osittain, ja perhe olikin varma siitä, että lapset kaapattiin ja että he ovat yhä elossa.

Smithsonian-lehden mukaan tulipalon jälkeen perhe ja naapurit olivat yhdessä yrittäneet sitoa yhteen outoja johtolankoja, jotka selittäisivät tulipalon ja katoamiset. He muistivat, että muutama kuukausi ennen tulipaloa tuntematon mies oli ilmestynyt perheen kodin luokse ja ilmoittanut, että jonain päivänä talon sulakerasiat aiheuttavat tulipalon. Georgen mielestä tämä oli kummallista, sillä sähköyhtiö oli juuri tarkistanut sulakerasiat ja todennut niiden olevan kunnossa.

Samoihin aikoihin toinenkin mies oli ilmestynyt Soddereiden talolle ja yrittänyt myydä perheelle henkivakuutuksia. Kun George oli kieltäytynyt, myyjä oli hermostunut ja uhonnut, että ”jonain päivänä teidän kirottu talonne haihtuu savuna ilmaan”.

– Ja lapsenne tuhoutuvat. Sinä joudut maksamaan niistä likaisista huomautuksista, joita olet tehnyt Mussolinista, mies oli uhonnut Georgelle, joka tunnettiin italialaisen diktaattorin Benito Mussolinin kritisoijana.

Pari päivää ennen joulua perheen vanhemmat lapset olivat huomanneet maantien varteen parkkeeranneen miehen, joka tarkkaili perheen koulusta palanneita nuorempia lapsia.

Muutamaa tuntia ennen tulipalon syttymistä Jennie oli herännyt siihen, kun talon puhelin soi. Puhelimessa tuntematon nainen kyseli tuntemattoman henkilön perään. Taustalta kuului naurua ja lasien helinää. Jennie sulki puhelun ja huomasi, että kaikki alakerran valot olivat päällä ja verhot auki. Etuovi oli lukitsematta. Hän näki yhden lapsistaan nukkumassa sohvalla ja oletti, että loput ovat yläkerrassa sängyissään. Jennie sulki verhot, sammutti valot ja lukitsi oven.

Kun hän meni takaisin nukkumaan, hän säpsähti pian kovaan, katolta kuuluneeseen kolahdukseen ja sitä seuranneeseen kierimisen ääneen. Tuntia myöhemmin hän heräsi jälleen kerran, tällä kertaa savun hajuun.

Kun osa perheestä oli juossut ulos palavasta talosta, George yritti pelastaa taloon jääneitä lapsia. Aiemmin aina samassa paikassa ikkunoiden edessä olleet tikkaat olivat kuitenkin kadonneet. Palokuntaan ei saanut yhteyttä, ja perheen autot eivät käynnistyneet.

Myöhemmin perhe palkkasi yksityisetsivän lasten löytämiseksi, sillä he olivat vakuuttuneita siitä, etteivät lapset olleet palaneet tuhkaksi palossa. Eräs yksityisetsivän löytämä nainen väitti nähneensä lapset italiaa puhuneiden aikuisten seurassa, mutta seurueen jäljille ei koskaan päästy.

20 vuotta tragedian jälkeen Sodderit saivat postissa kuvan nuoresta miehestä, jonka he uskoivat olevan 9-vuotiaana kadonnut Louis. Kuvan takana myös luki nimi Louis Sodder. Häntä tai muita lapsia ei kuitenkaan koskaan löydetty, vaikka vanhemmat jatkoivat etsintöjä kuolemaansa saakka.

Tämän valokuvan Sodderien perhe sai postissa vuonna 1967. Kuvassa väitetään olevan yksi kadonneista lapsista, Louis Sodder.

Lars Mittank pakeni kauhuissaan lentokentältä ja katosi

1900-luvun alkupuolella mahdollisuudet kadonneiden jäljittämiseen ovat olleet hyvin erilaiset kuin nykyään. Silti yhä tänäkin päivänä ihmisiä katoaa jäljettömiin.

Yksi heistä on saksalainen Lars Mittank, jonka kohtalo on kuohuttanut internetissä jo vuosia.

Heinäkuun 8. päivänä 2014 Lars Mittank saapui Bulgariassa Varnan lentokentälle taksin kyydissä, sillä hänen oli tarkoitus palata lomamatkalta kotiin Saksaan. Asiasta kertoo muun muassa MEL-lehti.

Netistä löytyvistä valvontakameravideoista näkyy, miten 28-vuotias Mittank ryntäsi yllättäen kauhuissaan ulos lentokentältä, ikään kuin joku tai jokin olisi jahdannut häntä. Hän juoksi ulos ja läpi lentokentän parkkipaikan. Hänen nähtiin kiipeävän korkean aitauksen yli. Mittank katosi metsään, eikä häntä koskaan löydetty.

Lars Mittenkin virallinen katoamisilmoitus. Ilmoituksessa arvellaan, että Mittank on luultavasti ”loukkaantunut ja sekava”.

Varsin tavalliseksi kaveriksi luonnehdittu Mittank oli ollut Bulgarian Kultahietikolla lomalla ystäviensä kanssa. 6. heinäkuuta hän oli joutunut eurooppalaisturistien suosimassa lomakohteesta tappeluun neljän muun saksalaismiehen kanssa. Heille oli tullut sanaharkkaa jalkapallosta. Tappelun lomassa Mittankin toisen korvan tärykalvo repesi.

Lääkäri määräsi Mittankille Cefuroxime 500 -nimistä antibioottia, ja hän kävi myös sairaalassa. Ystävien yllätykseksi lähtöpäivänä 7. heinäkuuta Mittank ilmoitti, että hänen täytyykin jäädä vielä Bulgariaan, sillä lentäminen saattaisi aiheuttaa ongelmia tärykalvolle. Hän vakuutti pärjäävänsä, joten ystävät lähtivät.

Bulgarian Kultahietikko on etenkin eurooppalaisten suosima lomakohde.

Sen jälkeen Mittankin käytös muuttui omituiseksi. Hän soitti äidilleen ja pyysi kuiskaten, että äidin pitää kuolettaa Mittankin pankkikortit, sillä häntä seurataan. Hän kertoi etsivänsä piilopaikkaa ja lopetti puhelun. Samana iltana Mittank lähetti äidilleen viestin, jossa hän kysyi, mitä Cefuroxime 500 oikein on.

Hotellin valvontakameranauhoissa näkyi hississä piilotellut ja ikkunoista kurkistellut Mittank. Välissä hän oli kadonnut hotellilta tunniksi ja tullut sitten takaisin.

Seuraavana aamuna Mittank soitti jälleen äidilleen ja sanoi, että häntä jahtaavat ihmiset ovat jo lähellä. Puhelu jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä Mittankin akku oli lopussa.

Ahdistuneen näköinen ja vainoharhaiselta vaikuttanut Mittank saapui 8. heinäkuuta lentokentälle ja sai lentokentän lääkäriltä luvan nousta koneeseen. Lentoa odotellessaan hän oli yllättäen alkanut täristä.

– En halua kuolla tänne. Minun täytyy päästä ulos täältä, hän oli sanonut ja rynnännyt sitten lentokentältä ulos jättäen omaisuutensa kentälle.

Vielä tänäkään päivänä Mittankia ei ole löydetty. Ihmiset ovat raportoineet nähneensä hänet muun muassa liftaamassa katoamispaikan lähellä, kodittomana Puolassa sekä haahuilemassa Kanadassa. Internetissä kiertävien salaliittoteorioiden mukaan Mittankin uskotaan muun muassa halunneen aloittaa elämänsä puhtaalta pöydältä, joutuneen psykoosiin, syöneen yliannostuksen huumeita tai päätyneen seksiorjaksi.

Mittankin löytämiseen tähtäävässä Findet Lars Mittank -Facebook-ryhmässä on lähes 35 000 seuraajaa. Mittankin katoamisesta tehtyjä Youtube-videoita on katsottu miljoonia kertoja. Silti kukaan ei tiedä, missä Lars Mittank on.

Lähteinä käytetty myös Los Angeles Timesia, Free Press Journalia, This American Lifea, USA Todayta, Spiegel Onlinea, Ilta-Sanomien arkistoa sekä National Public Radiota.