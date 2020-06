Lounaasta lähestyy matalapaineen rintama – nippu varoituksia voimaan

Lauantai on perusilmeeltään sateinen.

Pohjoisen Euroopan ylle asettunut laaja matalapaineen alue kiepsauttaa lauantaina lounaan suunnalta uusia sateita Suomeen. Lisäksi Lapissa pyörivät vielä perjantaisten sateiden rippeet.

Sadealue saapuu aamulla maan etelä- ja länsiosiin, mistä ne leviävät päivän mittaan itään ja illaksi pohjoiseen. Ukkonenkin voi jyrähtää lännessä ja Lapissa.

Ilmatieteen laitos on antanut illasta alkaen kovan tuulen varoitukset Selkämerelle, Ahvenanmerelle, Saaristomerelle, Pohjois-Itämerelle sekä Suomenlahden länsiosaan. Näillä alueilla on voimassa myös aallokkovaroitus. Läntisillä maa-alueilla on illasta alkaen voimassa varoitukset kovasta tuulesta. Rovaniemellä on edelleen voimassa varoitus tulvasta.

Tummia pilviä Hietaniemen uimarannan ja meren yllä Helsingissä illalla 4. kesäkuuta 2020.

Sateen edellä lämpötila voi päivällä nousta 20 asteen lukemiin idästä Meri-Lappiin ulottuvalla alueella. Sadepisaroiden alkaessa ropista maahan, lämpötilat laskevat. Sateisimmilla alueilla Etelä-Suomessa sekä Lapissa päivän korkeimmat lämpötilat jäävät 15 ja 20 asteen välimaastoon.

Illalla sää alkaa poutaantua ja selkiintyä lounaasta alkaen niin, että sunnuntai alkaa monin paikoin aurinkoisena, mutta maan länsiosasta Lappiin ulottuvalla vyöhykkeellä päivä on aluksi pilvinen ja epävakainen.

Sunnuntai-iltaa kohti auringonpaisteen osuus alkaa lisääntyä myös Länsi-Suomessa. Lapissa tulee sateita ja sää on tuoreiden ennusteiden mukaan edelleen laajalti pilvinen, eikä ukkosen mahdollisuutta voida sulkea pois.

Sunnuntaina etelässä ja maan keskiosissa lämpötilat voivat kohota 20 asteen lukemiin, Lapissa päivälämpötila jää 10 asteen tuntumaan.