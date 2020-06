Heinäkuun alussa palveluksensa aloittavia alokkaita ei jaeta muiden varusmiesten tavoin ryhmiin, vaan koulutus sopeutetaan poikkeustilanteessa erityisjärjestelyin.

Uuden saapumiserän 2/2020 varusmiehet aloittavat palveluksensa kuukauden päästä 6. heinäkuuta. Koronaepidemian takia palvelus alkaa poikkeusoloissa, jotka vaativat myös joitakin poikkeusjärjestelyjä.

Palvelukseen astumismispäivä on kaikille sama, eikä mitään varsinaista porrastusta saapumisen suhteen tehdä. Puolustusvoimien mukaan uusien alokkaiden saapuminen tapahtuu silti koordinoidusti.

– Luonnollisesti pidämme alusta lähtien huolta esimerkiksi turvaetäisyyksistä, ettei suuria ruuhkia pääse syntymään. Toisaalta jos palvelukseen astuva henkilö on kipeänä, heitä on ohjeistettu olemaan yhteydessä joukko-osastoon tarkempien ohjeiden saamiseksi, suunnittelija Tiina Möttönen pääesikunnasta kertoo.

Tällä hetkellä palveluksessa olevat varusmiehet on jaettu kolmeen osastoon, jotka eivät ole tekemisissä keskenään. Jokainen osasto on vuorollaan kaksi viikkoa lomalla ja neljä viikkoa palveluksessa.

Vaikka rotaatiomallia pidetään ainakin toistaiseksi yllä myös kesän aikana, uudet alokkaat aloittavat palveluksensa omissa joukko-osastoissaan yhtenä ryhmänä. Myöskään tupajärjestelyssä ei ole tehty joukko-osastojen sisällä poikkeusjärjestelyjä.

Möttösen mukaan koulutus on kuitenkin sopeutettu siten, etteivät kaikki alokkaat ole yhdessä tilassa samanaikaisesti.

– Palveluksen ensimmäisen kuuden viikon aikana rotaatio joudutaan toteuttamaan sovelletusti, koska tietyt asiat pitää saada koulutettua alokkaille ennen siirtymistä koulutushaarajaksoon. Toisin sanoen yhden koulutusosaston alokkaat muodostavat yhden ryhmän. Koulutuksessa kaikkia ei kuitenkaan missään vaiheessa kerätä yhteen, vaan esimerkiksi oppitunneilla ollaan pienemmissä osastoissa, Möttönen kertoo.

Alokasajan koulutuksessa yksi kurssi kestää yhden viikon, mutta kurssien järjestystä voidaan muuttaa. Alokasjaksolla ei muutenkaan ole pitkiä sotaharjoituksia, joten koulutus pystytään Möttösen mukaan sopeuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen.

Uusien alokkaiden on varauduttava siihen, että kaksi ensimmäistä viikkoa palveluksesta ollaan kiinni, ennen kuin lomat lähtevät pyörimään. Kotiväen on puolestaan syytä tietää, että omaisten vierailut kasarmialueille on toistaiseksi kielletty.

Tästä johtuen esimerkiksi ensimmäisen palvelusviikon viikonlopun perinteiset läheisten päivät joudutaan todennäköisesti peruuttamaan.

– Tämä on varsinkin palveluksen aloitusvaiheessa valitettavaa. Pyrimme kuitenkin varmistamaan kaikille alokkaille mahdollisuuden olla yhteydessä kotiin ja varaamaan tähän aikaa. Uuden saapumiserän vala- ja vakuutustilaisuuden suhteen tilannetta tarkastellaan lähempänä elokuuta, Möttönen sanoo.

Hygieniaan on puolustusvoimissa kiinnitettävä erityistä huomiota. Pelkästään esimerkiksi alokkaiden tervehtimisharjoituksissa on parempi olla yskimättä tervehdittävän kasvoja kohti. Möttösen mukaan koulutuksen suunnittelussa pyritään järjestämään sellaiset olosuhteet, ettei virus pääse leviämään.

– Hygienia otetaan koulutuksessa todella tarkasti huomioon. Jopa maastoharjoituksissa on järjestetty mahdollisuus käsien desinfiointiin. Jos eri osastot käyttävät samoja tiloja, niissä tehdään aina siivous ja desinfiointi ennen seuraavan osaston saapumista. Samaa pätee myös yhteisiin koulutusmateriaaleihin, Möttönen sanoo

Puolustusvoimat on selvinnyt korona-ajasta hyvin. Toisaalta poikkeustilanteisiin varautuminen kuuluu myös puolustusvoimien strategiaan. Möttösen mukaan uuden alokkaat voivat aloittaa palveluksensa turvallisin mielin.

– Koulutus- ja vapaa-ajan jaksotus on ollut erittäin hyvä ratkaisu, ja olemme pystyneet toteuttamaan lakisääteisen koulutuksen myös korona-aikana. Teemme kuitenkin jatkuvasti suunnitelmia ja arvioita, tarvitseeko järjestelyihin tehdä muutoksia. Meillä on valmius hyvinkin nopeasti kiristää tai löysätä järjestelyjä tilanteen mukaan.