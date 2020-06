Katri Kulmunin ero uutisoitiin maailmalla Ruotsista Kiinaan saakka – artikkelit painottavat nuorta ikää

Katri Kulmuni vastasi torstaina eduskunnan kyselytunnilla opposition kysymyksiin vielä valtiovarainministerinä. Ensi viikolla tehtävässä on joku toinen keskustalainen.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin perjantaisesta erosta kerrottiin niin New York Timesissa kuin UrduPoint Newsissä.

Katri Kulmunin (kesk) äkkiero valtiovarainministerin tehtävistä on huomioitu myös ulkomailla laajalti.

Ruotsalainen uutistoimisto TT kirjoitti asiasta heti iltapäivän tiedotustilaisuuden jälkeen, ja uutisen kertoivat muun muassa iltapäivälehti Aftonbladet ja sanomalehti Dagens Nyheter. Tiiviissä uutisessa kerrotaan, että ministeri eroaa kalliin viestintäkoulutuksen vuoksi ja että koulutusta ei ole kilpailutettu asianmukaisesti.

Kansainvälisissä uutisissa korostuu ministerin nuori ikä: Lapista kotoisin oleva Katri Kulmuni on vasta 32-vuotias.

Britannian yleisradioyhtiö BBC julkaisi Helsingin-toimittajansa Tom Bateman laatiman artikkelin ministerierosta. Artikkelissa kerrotaan, että hallituksen nuorin ministeri lupasi maksaa rahat takaisin eikä tiennyt viestintävalmennuksen kokonaissummasta.

BBC käy läpi myös sitä, mihin 56 000 euron kokonaispotti kului: pääministeri Antti Rinteen eroamispäivänä Kulmuni käytti kahdenkeskeiseen valmentautumiseen kaksi tuntia ja yli 6 000 euroa Suomen Kuvalehden tietojen mukaan.

Kansainvälinen uutistoimistojätti Reuters kirjoitti siteerasi Kulmunin perjantaisia sanoja:

– Minun on kannettava poliittinen vastuu asiasta, vaikka en olekaan tiennyt kaikista kokonaisuuteen liittyvistä hankinnoista, enkä ole niitä tilannut tai hankkinut.

Reuters mainitsee artikkelissaan myös, että oikeuskansleri on saanut Kulmunin toimista useita valituksia. Reutersin artikkeli Kulmunin erosta on levinnyt maailmalla laajalti muun muassa New York Timesisissa.

Kulmunin poikkeuksellisen nuoren iän lisäksi ulkomaisissa artikkeleissa mainitaan usein, että hallitusta johtaa viiden naisen joukko.

Katri Kulmunin ministerierosta kertoivat myös muun muassa The Times of India, UrduPoint News, sekä pääosin Välimeren alueen tapahtumiin keskittyvä Famagusta Gazette. Asiasta kerrottiin Kiinaa myöten, jossa Xinhua-uutissivusto kertoo valtiovarainministerin viestintävalmennussopasta.