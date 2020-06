19-vuotias nainen ryöstettiin rikotuilla olutpulloilla uhkaamalla vessassa – korkein oikeus korotti naisten tuomioita

Ryöstössä käytettiin pohjasta rikki olevia olutpulloja.

Korkein oikeus otti viime kuun lopussa antamassaan ennakkoratkaisussaan kantaa siihen, onko pohjasta rikottu lasipullo teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline.

Se totesi, että kyllä on.

Tästä syystä korkein oikeus tiukensi rangaistuksia ryöstörikoksesta, joka tapahtui Jyväskylän Sokoksen vessassa 30.5.2018. Ryöstössä käytettiin kahta pohjaosastaan rikki olevaa, sahalaitaista olutpulloa, joista toisessa oli pitkä terävä uloke. Toisin kuin hovioikeus, korkein oikeus katsoi myös, että teko oli kokonaisuutena arvostellen törkeä.

– Rikotut lasipullot ovat siten fyysisiltä ominaisuuksiltaan rinnastuneet teräaseeseen. Olutpullot on myös rikottu niin, että niiden kaulaosasta on ollut helppo pitää käsin kiinni. Tällä tavoin rikotut lasipullot ovat soveltuneet väkivallalla uhkaamiseen ja väkivallan tekemiseen teräaseen tavoin ja niitä on ryöstössä myös käytetty kuten teräasetta, korkein oikeus totesi.

Korkein oikeus tuomitsi Ida Emilia Salmisen 2 vuoden ja 5 kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä ryöstöstä ja kolmesta muusta vähäisemmästä rikoksesta. Toinen nainen tuomittiin puolestaan nuorena henkilönä tehdystä törkeästä ryöstöstä ja yhdestä vähäisemmästä rikoksesta 2 vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Hovioikeus oli aiemmin todennut, että ryöstö oli perusmuotoinen, ja se oli tuominnut Salmisen 1 vuoden ja 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja toisen naisen 1 vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Näin rikos tapahtui

Tekoaikaan 18-vuotias Salminen ja 17-vuotias nainen seurasivat 19-vuotiasta naista naisten vessaan. Tekijät työnsivät poistumassa olleen naisen takaisin wc-koppiin sekä lukitsivat naisen ja itsensä koppiin sisälle.

Tekijät uhkasivat naista rikkonaisilla olutpulloilla. Tekijät suuntasivat pullojen terävän puolen naista kohti ja he uhkasivat suullisesti tappaa naisen, jollei tämä luovuttaisi heille puhelintaan, pankkikorttiaan ja niiden käyttämiseen vaadittavia koodeja.

Naisen sormeen tuli teon yhteydessä pinnallinen, runsaasti verta vuotava haava. Kun nainen oli luovuttanut omaisuuden, tekijät poistuivat paikalta. Anastettu omaisuus jäi kateisiin.

Salminen on nykyään 20-vuotias ja toinen tuomittu puolestaan 19-vuotias.

IS ei julkaise toisen tuomitun nimeä, koska hänen tuomionsa oli ehdollinen ja hän oli tapahtumien aikaan alaikäinen.