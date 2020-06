Lasse Lehtisen kolumni: Osataanko susikannan suuruus arvioida paremmin Brysselissä kuin Pielavedellä?

Maatalous oli hallituksen suurin huoli, kun Esko Aho aikanaan taivutti puolueensa enemmistön EU-jäsenyyden kannalle. Ei pääministerillä ollut aikaa puuttua ympäristöasioihin, kirjoittaa Lasse Lehtinen.

Toistakymmentä vuotta sitten kävimme suomalaisten metsästäjien kanssa Brysselissä komission korkean virkamiehen puheilla. Huolemme oli, miten susien kanssa tultaisiin Suomessa vastedes toimeen. Kerroimme suomalaisten viranomaisten sanovan, että ”EU kieltää meiltä asiassa toimivallan”.

Komission edustaja oli tehnyt kotiläksynsä. Kärsivällisesti hän selitti, että susi on Suomessa uhanalainen eläin nimenomaan suomalaisten itsensä pyynnöstä.

”Se oli Esko Ahon hallitus”, hän täsmensi. ”Kun te liityitte unioniin, teillä oli virkamiestenne laatima lista, joka liitettiin osaksi liittymissopimusta.”

Me metsämiehet ihmettelimme, osataanko susikannan suuruus todella arvioida paremmin Brysselissä kuin Pielavedellä. ”On ihan teidän oma asianne, kuinka monta sutta Suomessa on, kunhan laji ei kuole sukupuuttoon.”

Ja sitten suopea hymy: ”Mutta kuten kaikissa jäsenmaissa, kun kansalliset poliitikot ja viranomaiset eivät halua ottaa vastuuta, syytetään Brysseliä. Siihen me olemme tottuneet.”

” Kun kansalliset poliitikot eivät halua ottaa vastuuta, syytetään Brysseliä.

Nuori pääministeri Esko Aho toimi aikanaan mallikkaasti, kun taivutti vastahakoisen puolueensa enemmistön EU-jäsenyydelle myönteiseksi. Maatalous oli hallituksen suurin huoli, ja siinä Suomelle kävi hyvin. Ei pääministerillä ollut aikaa puuttua ympäristöasioihin. Kaalimaan vartijaksi olikin asetettu kokoomuslainen Sirpa Pietikäinen.

Ministerin puoluekannalla tai henkilöllä ei ympäristöministeriössä ole ollut suurta väliä. Perustamisesta lähtien asialleen omistautunut virkamieskunta on ollut ohjaksissa, häntä on tottunut heiluttamaan koiraa. Niinpä suojelun päätöksissä mennään kovin usein aate edellä.

Johdonmukaisuuskin on hakusessa. Lupiini ja kurtturuusu ovat paheksuttuja vieraslajeja. Miten hanhet yhtäkkiä ovat tervetulleita? Tai laulujoutsenet ja merimetsot? Valkohäntäpeurakin on vieraslaji, jota sentään metsästetään, eikä vielä edes riittävästi.

Liito-oravan kanssa on pähkäilty vuosikaudet, mutta harkinnasta on usein puuttunut kansallinen ja paikallinen näkemys. Kanta on jo runsas, mutta suojelu on edelleen monien järkevien hankkeiden hidaste.

Hanhi on Einstein verrattuna ministereihin ja kansanedustajiin, jotka luulevat, että lintuparven voi ohjata vain määrätyille pelloille. Linnuilla on sama logiikka kuin niillä pyöräilijöillä, jotka eivät pysy pyöräteillä eivätkä pysähdy punaisissa valoissa.

Kansallisista ja paikallisista lähtökohdista toteutetun suojelun teho olisi huomattavasti parempi, byrokratia olisi kevyempää, kun alueellisista ja paikallisista erityistarpeista huolehdittaisiin. Saimaannorpan kohdalla se näyttää jo toimivan mutta hylkeiden kohdalla ei.

Haittalintujen kuten korppien, varisten, harakoiden, lokkien ja rastaiden luvallinen ampuminen on raskaan luparuljanssin takana. Ei voi olla niin, että suojeltavien lajien ja luontotyyppien listat ovat muuttumattomia. Tai ettei komission kanssa voi neuvotella, kun lajien kannat kasvavat holtittomiksi.

Asvaltilla ajateltu nakertaa eurooppalaisen yhteiselon kannatusta nimenomaan siellä, missä epäilys on ennestään vahvinta. Se on mainiota polttoainetta perussuomalaisten sytyttämään vainovalkeaan. Etenkin näinä aikoina Suomi tarvitsee EU:ta paljon suurempiin asioihin.

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.