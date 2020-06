”Koko kohu olisi unohtunut päivässä, jos Kulmuni olisi mies” – Keskustelu tasa-arvosta käy nyt kuumana

”Miksi naispoliitikoille ei sallita mitään virheitä,” Twitterissä pähkäillään.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ilmoitti tänään jättävänsä valtionvarainministerin tehtävät. Syyksi hän kertoi kohun, joka alkoi tiistaina, kun Suomen Kuvalehti kertoi, että Kulmuni on syksystä lähtien hankkinut viestintävalmennuksia Tekriltä, ja laskun ovat käytännössä maksaneet veronmaksajat.

Kulmuni ehti jo pyytää anteeksi ja luvata maksaa koulutusrahat takaisin ministeriöille. Nyt hän ilmoitti erostaan, ja ainakin sosiaalisessa mediassa moni jäi ihmettelemään: Oliko moka todella näin merkittävä? Olisiko mies eronnut vastaavasta töppäyksestä?

Twitterissä keskustelu aiheen tiimoilta käy kuumana. Kansanedustaja Eva Biaudet (rkp) pitää valitettavana sitä, että Kulmuni eroaa.

– Todella valitettavaa, että valtiovarainministeri Kulmuni eroaa – mielestäni hän osoitti rohkeutta ja rehtiyttä käsitellessään jännittämisasiaa! Miksi naispoliitikoille ei sallita mitään virheitä? Maailma on ollut täynnä huomattavasti keskinkertaisempia ministereitä.

Moni on Biaudetin kanssa samaa mieltä.

– Suomalaisessa yhteiskunnassa toteutuu tasa-arvo vasta, kun vaikuttavassa asemassa toimiva nainen voi töppäillä, todeta ”sori” ja jatkaa työtään rinta rottingilla! eräs Twitter-käyttäjä kirjoittaa.

Twitterissä arvioidaan myös, että jos Kulmuni olisi mies, keskusta olisi seissyt hänen takanaan loppuun asti.

– Keskusta ja nainen puheenjohtajana. Kovin nopeasti ovat naiset joutuneet tikunnokkaan (Jäätteenmäki, Kiviniemi, Kulmuni). Kyse ei voi olla siitä, että nämä naiset olisivat olleet huonompia, vaan että naisten tekemiä virheitä katsotaan tarkalla suurennuslasilla, Twitterissä analysoidaan.

– Koko kohu olisi unohtunut päivässä, jos Kulmuni olisi mies, eräs twiittaa.

Myös ex-pääministeri Juha Sipilän (kesk) aiemmat teot on kaivettu esille.

– Jos kyseessä olisi ollut mies samasta puolueesta, ja kyseessä esimerkiksi sata kertaa suuremmat Terrafamesekoilut tai vastaavat, olisiko näin käynyt?

Moni on Twitterissä kuitenkin myös sitä mieltä, ettei Suomen politiikassa ole naisille ja miehille eri sääntöjä. Esimerkiksi nostetaan Antti Rinteen (sd) ero viime vuonna.

– Nythän ei ollut kyse hänen kyvyistään, vaan siitä, että veronmaksajien rahoja on käytetty väärin ja siitä on kannettava vastuu, yksi Twitter-käyttäjä toteaa.

Moni uskookin, ettei vastaavanlaisia virheitä sallita poliitikoille sukupuolesta riippumatta.

– Ihan jokaisesta asiasta ei kannata tehdä naiskysymystä. Oli ministeri mitä sukupuolta tahansa, hän ei voi sekoittaa valtion varoja omiinsa. Ellette sitten halua lähteä rakentamaan erillistä Imelda Marcos -lainsäädäntöä, kirjoittaa Suomen Uutisten ja PS-lehden päätoimittaja Matias Turkkila.

Politiikkaa käsittelevän Politbyroo-podcastin Juha Töyrylä toteaa Twitterissä, että Kulmunin eroon liittyvä sukupuolikeskustelu on kiinnostavaa.

– On siis tosi selvää, että politiikka on hurjan sukupuolittunutta ja miehiä ja naisia arvioidaan monin tavoin eri kriteerein, hän kirjoittaa.

– On todettu, että miespuolinen ministeri ei olisi joutunut vastaavan kohun takia eroamaan. Ehkä näin? Samalla on huomautettu, että miesministereillä on ollut kaikenlaisia kohuja (osaa joku arvottanut tätä pahemmaksikin), eivätkä nämä ole niiden takia joutuneet eroamaan. Lienee itseisarvoista, että tätä keskustelua käydään ja tätä eroa tuodaan esille. Sehän on keino purkaa näitä sukupuolittuneita asenteita.

Töyrylä jää pohtimaan, ettei osaa vielä sanoa, mikä on johtopäätös tästä kaikesta. Hän tyytyy toteamaan, että kaikille pitäisi olla samat säännöt.

Mitä mieltä itse olet asiasta? Kommentoi alla.