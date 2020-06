Näin Katri Kulmunin piinaviikko eteni: tiistaina kohu, perjantaina ero

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) erosi perjantaina vain muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli joutunut myrskyyn viestintäkoulutuksestaan.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) erosi ministerin tehtävästä perjantaina.

Olen tullut tulokseen, etten jatka valtioneuvoston jäsenenä, Kulmuni sanoi noin kello 15 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Samalla hän kertoi jatkavansa keskustan puheenjohtajana. Keskusta valitsee uuden valtiovarainministerin mahdollisimman pian.

Tiistai

Kulmuni joutui myrskyn silmään tiistaina, kun Suomen Kuvalehti kertoi hänen maksattaneen viestintäkoulutuksia yhteensä lähes 50 000 euron arvosta ministeriöillä.

Myöhemmin tarkentui, että sai Kulmuni esiintymisvalmennusta viestintätoimisto Tekiriltä 56 203 euron edestä. Harri Saukkomaan Tekir Oy:n konsulttipalveluista on kertynyt laskut kahdelle ministeriölle. Palvelut on maksanut työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Tekir on valmentanut Kulmunia esimerkiksi puheen pitämiseen ja esiintymisiin sekä yksittäistä haastattelua varten. SK:n mukaan Kulmunille valmennusta on antanut usein Saukkomaa itse.

Lisäksi Kulmuni on saanut yritykseltä ”sparrauksia”, jotka maksoivat 700 euroa tunnilta ilman arvonlisäveroa.

SK:n mukaan Kulmuni käytti Tekirin valmennusta myös 3. joulukuuta, jolloin Antti Rinne (sd) erosi pääministerin tehtävästä. Kulmuni oli päivää aiemmin ilmoittanut keskustan luottamuksen Rinnettä kohtaan loppuneen Posti-kriisin seurauksena. Kulmuni oli erityisen paljon julkisuudessa esillä Rinteen eropäivänä.

Kulmuni vastasi SK:lle sähköpostitse, että hänen on tarpeellista saada esiintymisvalmennusta, sillä ministeri on paljon julkisuudessa esillä ja jokaisessa esiintymisessä on onnistuttava.

Keskiviikko

Keskiviikkona 3. kesäkuuta selvisi, että Kulmunin viestintäkoulutusta ei oltu kilpailutettu. Valtioneuvoston hankintaohjeen mukaan yli 20 000 euron hankinnat tulisi kilpailuttaa.

Niin työ- ja elinkeinoministeriön kuin valtiovarainministeriönkin esiintymiskoulutuksesta maksamat summat ylittivät kirkkaasti tämän rajan.

– Sisäiset prosessit kyllä toimivat, mutta olen harmistunut, että mentiin yli sen rajan, valtiovarainministeriön vt. viestintäjohtaja Thomas Sund kommentoi IS:lle tuolloin.

Myöhemmin keskiviikkoiltana Kulmuni kertoi, että aikoo maksaa koulutuksista koituneet kulut takaisin itse.

– Minä maksan itse koko sen koulutuksen, palautan ne rahat työ- ja elinkeinoministeriölle, Kulmuni sanoi toimittajille Säätytalon portailla.

Ministerin mukaan hänen tekemässään ”laajemmassa yhteiskunnallisessa harkinnassa” oli kyse ennen kaikkea rahasta. Kulmunin mukaan summan suuruus tuli hänelle yllätyksenä.

– Hallinto on vastannut siitä sopimuksesta. Summan suuruus oli minulle yllätys.

Ylelle Kulmuni perusteli koulutusta esiintymisjännityksellään.

Keskiviikkoillan A-studiossa kello 21 poliitikot olivat yksimielisiä siitä, että laskun maksu olisi alun alkaen kuulunut keskustapuolueelle.

Muun muassa Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi olevan ymmärrettävää, että poliitikot tarvitsevat esiintymiskoulutusta, mutta lasku ei kuulu ministeriölle.

– Rajat täytyy pitää selvinä. Tämäntyyppiset koulutukset kuuluu puolueen maksettaviksi, Lindtman sanoi.

Perussuomalaisten Riikka Purran mukaan tulisi myös tutkia keskustan ja viestintäkoulutuksen järjestäneen Tekirin yhteyksiä

Torstai

Torstaina Ilta-Sanomat kertoi, kuinka keskustan puoluejohto yllättyi Kulmunin koulutusjupakasta. Puoluejohto ei tiennyt ministerin kouluttautuneen suoraan veronmaksajien piikkiin.

– Olisi asiasta voinut puoluejohdolle kertoa. Ongelmaa ei olisi syntynyt, jos koulutusta olisi ostettu puolueen piikkiin, keskustan eduskuntaryhmästä kommentoitiin.

Toisaalta Kulmunin päätös kuitata koulutuksista syntyneet kulut saivat jo kiitosta.

– Kriiseistä pitää pystyä pääsemään mahdollisimman nopeasti ulos. Julkinen paine asettaa yleensä ihmiset tekemään tiettyjä ratkaisuja. Se (kohu) hoidettiin niin hyvin kuin sen pystyi hoitamaan, toinen keskustalainen sanoi.

Samalla keskustassa kismitti huono gallupkannatus. Kulmunin asemaa kyseenalaistettiin puolueen sisällä ja epäiltiin, että haastajia tulee nousemaan.

– Onko uskottavuutta vai ei? Sitä on hankala saada koulutuksella, IS:lle kommentoitiin

Perjantai

Perjantaiaamuna uutisoitiin viestintävalmennusta tarjonneen Saukkomaan näkemys.

– Koulutuksessa on ollut ministerin roolista kysymys, jos ministeriö on koulutuksen maksanut. Rooleja on varmaan toisinaan myös aika vaikea erottaa toisistaan, Tekirin Harri Saukkomaa kommentoi.

Saukkomaa oli kuitenkin varovainen ottamaan kantaa syntyneeseen kohuun. Hän kuitenkin sanoi, ettei Rinteen eroa junailtu koulutuksessa.

– Sellaisia asioita ei ole todellakaan hoidettu Tekirin toimistosta. Eikä hoideta.

Lisäksi Demokraatti-lehti kertoi, että Kulmunin saamista esiintymiskoulutuksista on tehty poliisille kaksi tutkintapyyntöä ja oikeuskanslerille neljä kantelua.

Poliisi on lehden mukaan käynnistänyt asiasta esiselvityksen. Tapausta ei ole siis viety suoraan esitutkintaan.

Perjantaina kello 15 Kulmuni ilmoitti erostaan.

Kulmuni on toiminut syyskuusta asti keskustan puheenjohtajana. Hän seurasi tehtävässä Juha Sipilää.

Kulmuni nousi eduskuntaan vuoden 2015 vaaleissa Lapin vaalipiiristä. Rinteen hallituksessa hän toimi elinkeinoministerinä, Sanna Marinin (sd) hallituksessa valtiovarainministerinä ja pääministerin sijaisena ennen eroamistaan.

Lisäksi Kulmuni on toiminut aiemmin keskustan varapuheenjohtajana ja Lapin Keskustanuorten puheenjohtajana.

Kulmuni on syntynyt Torniossa vuonna 1987.