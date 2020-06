Sauli Niinistönkin saama kunniamerkki putkahti myyntiin Suomessa – huutokauppa veti pian pois listalta

Myynti-ilmoitus poistettiin, kun kävi ilmi, että Marianmaan suurristin kauppaaminen on Viron lakien mukaan laitonta.

Viron korkeimpiin kuuluvan kunniamerkin kauppaaminen osoittautui laittomaksi.

Bukowskin huutokaupan nettisivuille ilmestyi viime viikon torstaina tavallisesta poikkeava myynti-ilmoitus. Nettihuutokauppaan oli laitettu myyntiin Marianmaan ritarikunnan suurristi ketjuineen.

Se on yksi Viron korkea-arvoisimmista kunniamerkeistä. Niitä on myönnetty vain 57 kappaletta, ja kaikki saajat ovat valtioiden johtajia. Heidän joukossaan ovat Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä hänen edeltäjänsä Tarja Halonen ja Martti Ahtisaari.

Lähtöhinta oli 1 300–1 500 euroa. Myynti-ilmoituksen mukaan kunniamerkkiä säilytettiin huutokauppaa varten Helsingissä.

Marianmaan ritarikunnan suurristi ketjuineen myönnetään vain valtionpäämiehille.

Bukowski veti kunniamerkin kuitenkin pois myynnistä alle viikossa. Myös myynti-ilmoitus poistettiin nettisivuilta. Kävi näet ilmi, että Marianmaan suurristin kauppaaminen on Viron lakien mukaan laitonta.

– Olemme olleet yhteydessä tarjoajiin ja myyjään ja kaikki ovat tietoisia tilanteesta. Esine otettiin pois myynnistä heti kuin tilanne selvisi, Bukowskin koruihin erikoistunut arvioija Frida Nyman kertoo.

Virossa laki kieltää valtiollisten kunnianmerkkien myymisen, ostamisen ja muun edelleen luovuttamisen. Seurauksena voi olla sakkoja.

Kunniamerkin myynnistä poistamisesta kertoi ensimmäisenä virolainen Eesti Ekspresss -lehti.

Kaikki Marianmaan ritarikunnan suurristin ketjuineen saaneet henkilöt ovat tasavaltalaisia valtionjohtajia, monarkkeja ei ole joukossa. Baltian maiden ja Suomen johtajien lisäksi se on myönnetty muun muassa Tsekin entiselle presidentille Václav Havelille, Ranskan entiselle presidentille Jacques Chiracille ja Kazakstanin viime vuonna vallasta väistyneelle presidentille Nursultan Nazarbajeville.

Huutokauppa ei paljasta, kuka kunniamerkin laittoi myyntiin. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Jokainen merkin saajat ovat olleet presidenttejä paitsi Saksan Joachim Gauk, jonka titteli on liittopresidentti. Jos merkki on aito eikä esimerkiksi valmistajalta peräisin oleva mallikappale, niin se on päätynyt huutokauppaan tavalla tai toisella jonkun valtionpään tai hänen perikuntansa hallinnasta.

Oliko kunniamerkin aitous varmistettu ennen kuin se otettiin myyntiin?

– Merkillä on merkittävä provenienssi, mutta Suomen henkilötietolain johdosta emme valitettavasti voi kommentoida tapausta yksityiskohtaisemmin, Nyman vastaa.

Provenienssillä tarkoitetaan tässä yhteydessä esineen alkuperän, omistajuuden ja sijainnin historiaa ja sen selvittämistä esineen tekoajasta nykypäivään.

Viron valtioneuvoston kanslian mukaan jokainen Marianmaan ritarikunnan suurristi on numeroitu. Numero on sijoitettu sellaiseen kohtaan ristiä, ettei se näy Bukowskin nettisivuilla olleista kuvista. Numeroinnista olisi helppo täsmällisesti selvittää, kenen kunniamerkistä on kysymys.

Marianmaan ristin ritarikunta perustettiin Viron itsenäisyyden kunniaksi vuonna 1995. Aloitteen teki tuolloinen presidentti Lennart Meri. Ensimmäinen suurristin ketjuineen saanut presidentti oli Suomen Ahtisaari.

Kunniamerkin saaneista valtionpäämiehistä kuusi on yhä vallassa. Kolmetoista saajaa on kuollut.

Marianmaan suurristi ketjuineen on viimeksi myönnetty Slovenian presidentille Borut Pahorille elokuussa 2019.