Koronakriisin jälkihoito voi sataa populistipuolueiden laariin.

Kun koronan jälkilasku tulee maksettavaksi, se antaa avaimet perussuomalaisten hurjaan nousuun, ennustaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen.

Tähän viittaa se, että Taloustutkimuksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten arvot ovat kääntyneet koronakriisin aikana sisäänpäin. Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut vihreiden kannattajissa: vielä helmikuussa 94 prosenttia vihreiden kannattajista oli sitä mieltä, että suomalaisten on pyrittävä auttamaan, jos köyhässä maassa lapsi kärsii nälästä tai ei pääse kouluun. Huhtikuussa koronakriisin kovimmassa vaiheessa tätä mieltä oli vain 81 prosenttia vihreiden kannattajista.

– Voisiko sanoa vähän kärjistäen, että jopa vihreissä on tapahtunut lievää persuuntumista. Enteileekö tämä populistista aikapommia?

Pienetkin muutokset arvoissa voivat tarkoittaa kymmeniätuhansia ääniä, tutkimusjohtaja sanoo. Moni asia sataa koronakriisin jälkimainingeissa perussuomalaisten laariin: pian jättimäinen lasku tulee Suomen maksettavaksi. Se tarkoittaa paitsi velanottoa myös verojen kiristyksiä ja leikkauksia.

– Perussuomalaiset tulevat olemaan vahvoilla seuraavissa eduskuntavaaleissa, koska he voivat oppositiosta käsin luvata, että autoilijoiden tai työssä käyvien verotusta ei kiristetä.

Rahkosen mukaan arvoissa keskeinen jakolinja kulkee siinä, kuuluuko ihminen maailmanparantajiin vai onko oma napa tärkeämpi. Vihreät ovat tällä akselilla yhdessä ääripäässä, perussuomalaiset toisessa. Suurin osa suomalaisista kallistuu maailmanparantajien puolelle, mutta kaikkien puolueiden kannattajia on alkanut koronakriisin aikana kiinnostaa vähemmän muun maailman ongelmat.

– Koronakriisi ei horjuttanut suomalaisten perusarvoja.

Tutkimuksen mukaan huhtikuussa yhä useampi suomalainen oli sitä mieltä, että on väärin, että sairaanhoitaja tienaa vähemmän kuin insinööri. Korona on saanut suomalaiset kannattamaan entistä enemmän myös tulonjaon tasaisuutta. Kokoomuksen kannattajat menivät vain tässä kysymyksessä perussuomalaisista oikealta ohi.

Rahkosen mukaan tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että perussuomalaiset ja kokoomus voivat löytää toisensa valtion taloudenpidossa, vaikka puolueiden kannattajien arvoissa on huomattavia eroja.

– Ennen koronakriisiä näytti siltä, että perussuomalaisten ja kokoomuksen muodostama hallitus ei olisi mahdollinen, koska puolueiden kannattajilla on niin erilaiset arvot. Uudessa tilanteessa puolueet saattavat löytää toisensa paljon paremmin, koska molemmilla on talouskuriajattelu, jonka mukaan mieluummin tehdään menoleikkauksia kuin veronkorotuksia.

Lyhyellä aikavälillä poikkeusaika suosii punavihreää hallitusta, koska nyt joudutaan ottamaan rankasti velkaa ja elvyttämään. Rahkosen mukaan sitten, kun velkaa joudutaan maksamaan takaisin ja talouteen joudutaan tekemään rakenteellisia uudistuksia, oppositiopuolueet pääsevät rokottamaan hallitusta taloudenpidosta.

– Koronan jälkihoito kestää vielä pitkään.

Rahkosen mukaan perussuomalaiset kasvoi aikanaan vuoden 2008 finanssikriisin ansiosta. Populismi saa käyttövoimansa taloudellisesta epävarmuudesta ja ihmisten pelosta menettää työpaikkansa, tutkimusjohtaja sanoo. Niinpä koronakriisi ruokkii perussuomalaisia.

– Mitä alhaisempi kuluttajan luottamusindeksi, sitä korkeampi on perussuomalaisten kannatus. Silloin kun menee hyvin ja ihmisillä on uskoa tulevaisuuteen, populismilla on vähemmän käyttövoimaa ja pehmeät arvot nousevat.

Kun oma työpaikka on uhattuna tai menetetty, ihminen vetäytyy siilipuolustukseen, Rahkonen selittää.

– Silloin ihminen äänestää populistipuolueita, jotka lupaavat laittaa tavallisen kansan asiat kuntoon.

Jos ihmisten tulevaisuudenusko jää heikoksi, perussuomalaisten politiikalle tulee olemaan kysyntää, tutkimusjohtaja uskoo. Toisaalta koronakriisin seurauksena kansallisvaltion merkitys on korostunut ja globalisaatio on ottanut takapakkia, mikä sekin hyödyttää populistipuoluetta.

– Yleensä se puolue pärjää vaaleissa, jonka ajamat asiat ovat huolenaiheina. Esimerkiksi ilmastonmuutos on jäänyt akuutin kriisin taustalle.

Tässä tilanteessa vihreiden on vaikeampi saada nuoria äänestäjiä innostumaan, koska nuoret voivat pelätä, saavatko he koskaan töitä. Jos meille tulee menetetty sukupolvi, se sataa todennäköisemmin perussuomalaisten kuin vihreiden laariin.