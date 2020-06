Yliluutnantti sai 2011 sakot presidentti Halosen arvostelemisesta – nyt presidentti Niinistö ylensi hänet kapteeniksi

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi yliluutnantin vuonna 2011 tuottamuksellisesta palvelurikoksesta sakkoihin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ylensi ison joukon upseereita torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi.

Torstaina kapteeniksi ylennettyjen joukossa oli yliluutnantti, joka piti vuonna 2011 silloista tasavallan presidentti Tarja Halosta arvostelevan puheen Vekaranjärven varuskunnassa, ampumaharjoitusten yhteydessä 80 varusmiehelle.

– Nyt puolustusvoimien ylipäällikkönä on kommunistinainen, joka on toiminut Setassa. Sellainen ei käy puolustusvoimien komentajaksi, yliluutnantti sanoi 80 varusmiehelle Vekaranjärven varuskunnan ampumaharjoituksen yhteydessä 2011.

Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi myöhemmin elokuussa 2011 Karjalan Prikaatin yliluutnantin tuottamuksellisesta palvelurikoksesta sakkoihin. Karjalan prikaatin silloinen esikuntapäällikkö, eversti Reima Helminen vahvisti tapahtumien kulun Ilta-Sanomille 22.2.2011.

– Ei minulla ole siihen oikeastaan mitään lisättävää, hän sanoi.

Helminen kertoi tuolloin, ettei ei ole urallaan törmännyt vastaavaan tapaukseen.

Karjalan prikaatin tuolloinen komentaja, prikaatikenraali Timo Kivinen totesi vuonna 2011, että julkisesti tapahtuva palveluksessa olevan sotilaan mielipiteen ilmaisu ei ole hyväksyttävää. Kivisen mukaan ylipäällikön julkinen arvio on erityisen tuomittavaa. Kivinen on nykyään Puolustusvoimain komentaja.

Puolustusvoimain komentajana 1994–2001 toiminut Gustav Hägglund kertoi, ettei ollut koskaan kuullut upseerin käyttäytyneen yliluutnantin tavoin.

– Tuo on aivan uskomatonta, Hägglund sanoi helmikuussa 2011.

– En ole kuullut vastaavasta koskaan, että kukaan upseeri alkaisi puhua ylipäälliköstä yhtään mitään. Tuntuu ihan ihmeelliseltä, että tuollaista on tapahtunut. Tämähän on täysin poliittinen kysymys, ja meillä on ihan selkeä sääntö, että tämmöiseen politiikkaan ei ole mitään oikeuksia eikä mitään puuttua. Se on rangaistava teko ilman muuta.

Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi, että yliluutnantti käytti ilmaisuja ”harkitsematta ja spontaanisti”. Sen vuoksi tekoa ei ole pidettävä tahallisena. Ammattisotilaana hänen olisi kuitenkin täytynyt tuntea yleisen palvelusohjesäännön määräykset.

Hänet tuomittiin tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta sakkoihin.

Käräjäoikeus katsoi, että yliluutnantti oli ampumakoulutuksen yhteydessä arvostellut asiattomasti ja kielteisessä sävyssä sekä maanpuolustuksen näkökulmasta vahingollisesti tasavallan presidentin edellytyksiä toimia puolustusvoimain ylipäällikkönä.