Suomen koronatilanne nousi uutiseksi maailmalla: Suomi on saavuttanut viruksen virstanpylvään

Suomen hyvät koronaluvut nousivat uutiseksi maailmalla.

Ranskalainen uutistoimisto AFP on noteerannut, miten Suomi on saavuttanut yhden koronavirstanpylvään.

Uutisessa viitataan THL:n torstaiseen tiedotteeseen, jossa kerrotaan, kuinka Suomessa ei ole todettu yhtään uutta koronavirustapausta eilisen jälkeen. Tämä tapahtuu ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen.

AFP kertoo THL:n tiedottajan kommentoineen uutistoimistolle kyseessä olevan ensimmäinen ”nollapäivä” sitten helmikuun 26. päivän.

Jutussa kerrotaan, että Suomessa on todettu torstaina yksi uusi koronakuolema, ja että on Suomessa on nyt kuollut koronaan 332 ihmistä.

Samoin AFP mainitsee, että Suomen 7000 koronavirustartunnasta 5800 on jo parantunut. 50 ihmistä on sairaalassa, joista seitsemän on tehohoidossa.

Viruksen tartuttavuusluku on laskenut viimeisen kahden viikon aikana välille 0,75–0,80. Yli kolmannessa Suomen sairaaloista ei rekisteröity ollenkaan tapauksia toukokuun viimeisellä viikolla.

Uutisessa kerrotaan, kuinka Suomen hallitus on toukokuun puolivälissä alkanut purkaa 18. maaliskuuta annettuja rajoituksia. Koulut avattiin kaksi viikkoa ennen kesälomien alkua ja tällä viikolla ravintolat, liikuntapaikat ja kulttuurilaitokset saivat luvan avata uudelleen sosiaalisia etäisyysrajoituksia noudattaen.

AFP huomauttaa, että Suomen viranomaiset ja hallitus ovat varautuneet tartuntojen uuden aallon mahdolliseen saapumiseen loppuvuonna. He kehottavat ihmisiä edelleen pitämään etäisyyttä ja hakeutumaan testeihin oireita huomatessaan.