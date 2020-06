No nyt on söpöä! Orvot liito-oravan poikaset odottavat adoptioemoa Korkeasaaressa – harvinainen video ruokahetkestä

Kaksi orpoa liito-oravan poikasta odottaa uutta pesäpaikkaa Korkeasaaren villieläinsairaalassa. Poikaset nukkuvat päivät pipossa ja nauttivat vuohenmaitovastiketta.

Liito-oravaemo piti toukokuussa pesäänsä kerrostaloalueella Espoon Soukassa. Pesäpaikka ei ollut paras mahdollinen. Se sijaitsi kerrostalon toisessa kerroksessa, ikkunasäleikön takana.

Yllä olevasta videosta voit seurata poikasten ruokintahetkeä.

Kuten arvata saattaa, pesä ei kestänyt. Kaksi poikasta putosi ja päätyi kerrostalon sisäpihalle. Ensimmäisen pienen liito-oravan löysi alueen asukas. Poikanen oli pudonnut naama edellä ja oli silmin nähden loukkaantunut.

Poikaset istahtivat ruokahetken jälkeen vierekkäin oksalle.

Asukas toimitti löytämänsä poikasen Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalaan 24. toukokuuta. Pian hän löysi toisen samasta pesueesta eksyneen liito-oravan harhailemasta pihalta. Seurasi uusi kuljetusreissu Helsinkiin.

Poikaset ovat viettäneet viimeiset puolitoista viikkoa villieläinsairaalassa kuntoutumassa. Sisko ja veli nukkuvat pipossa tai fleece-mytyssä ja nauttivat viidesti päivässä vuohenmaitovastiketta ja maitohappobakteereja sekä ajoittain haavan- tai pajunlehtiä.

Olemme villieläinsairaalan oravalassa, ja poikaset ovat käpertyneet lepäämään. Eläintenhoitaja Laura Pulli ottaa ensimmäisenä saapuneen ja loukkaantuneen poikaliito-oravan varovasti käsiensä väliin. Sen liikkeet näyttävät rauhallisilta.

– Tämän ensimmäisenä saapuneen nenä oli veressä ja turvoksissa. Se niiskutti ja oli nuutuneempi kuin toinen. Sillä oli myös turvotusta. Se on ollut täällä rauhallisempi kuin tuo toinen. Tämäkin on toki hiukan äksy ja helposti närkästyvä – kuten muutkin lajitoverinsa.

Liito-oravat ovat ajoittain kiukkuisia ja purevat helposti. Kuvan poikanen on kuitenkin rauhallinen. Ruokaa on tulossa.

Pieni liito-orava on ottanut tukevan otteen hoitajan sormesta. Hansikkaat suojaavat puremilta.

Saapuessaan kummankin poikasen paino oli noin 50 grammaa. Säännölliset ruokailut ovat tuottaneet tulosta, ja kesäpainoa on kertynyt kymmenisen grammaa kummallekin.

Vaikka poikaset ovat kasvaneet, niin ne eivät ole vielä tarpeeksi vahvoja selvitäkseen luonnossa ilman emoa.

– Mitä nopeammin saamme poikaset luontoon, sitä parempi se on niille. Ne pääsevät opettelemaan liito-oraville tärkeitä taitoja.

– Tämä nykyinen maito ei ole myöskään poikasille parasta mahdollista. Emon maidon avulla suolisto ja ruuansulatus pysyisivät paremmin kunnossa. Nämä ovat hirveän herkkämahaisia, eläintenhoitaja Pulli kertoo.

Ruokinta on hidasta puuhaa. Eläintenhoitaja tarkkailee, ettei poikanen vedä vuohenmaitovastiketta henkeensä.

Poikaset ovat syöneet reippaasti. Kummatkin ovat saaneet noin 10 grammaa lisää painoa. Punnitus tehdään päivittäin.

Suunnitelma on se, että poikaset kuljetetaan tutun liito-orava-asiantuntijan luo Varsinais-Suomeen ja asetetaan osaksi uutta pesuetta. Poikasille on jo saatu siirtolupa Varsinais-Suomen Ely-keskukselta. Nyt ne odottavat ”adoptioprosessin” käynnistymistä.

Toiveena on, että toisen pesueen emo ottaa uudet tulokkaat osaksi arkea ja opettaa ne liito-oravien tavoille.

– Meillä on onnistuneesti annettu liito-oravan poikasia adoptoitaviksi jo viitenä kesänä. Olemme tarkkailleet riistakameralla, että emo on ottanut ne pesueeseen mukaan. Liito-oravaemot saattavat vaihtaa välillä pesää. Nämä aiemmin adoptoidut poikaset ovat lähteneet sieltä muun pesueen mukana uuteen pesään. Kaikki on siis mennyt hyvin.

Orvot liito-oravan poikaset tykkäävät nukkumisesta, mutta ajoittain ne harjoittelevat kiipeilyä.

Uudessa pesueessa liito-oravat oppivat löytämään oikeanlaista ruokaa, liitämään ja käyttäytymään lajitovereidensa tavoin. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, kun tulee aika etsiä oma kumppani.

Villieläinsairaalassa poikasia ruokitaan päivällä, mutta kyseessä on yöeläin. Pesueessa poikaset pääsevät kiinni oikeaan vuorokausirytmiin, eivätkä lähde harhailemaan väärään aikaan vääriin paikkoihin.

Eläintenhoitaja Laura Pulli on saanut ensimmäisen poikasen syötettyä. Ruokailu on hidasta puuhaa. Poikasia on syötettävä varovasti, etteivät ne vedä vuohenmaitovastiketta henkeen.

Ruokailuja on päivässä viisi. Lisäksi poikaset syövät haavan- ja pihlajanlehtiä.

Toinen ruokailija on vilkkaampi kuin ensimmäinen. Tyttöliito-orava rimpuilee, kunnes tajuaa saavansa ruokaa. Sitten se alkaa nautiskella kaikessa rauhassa ateriaansa ruiskun päästä.

– Tämä on vähän vilkkaampi kuin tuo toinen. Tyttö on näistä myös se, jolla ei ollut vaikeuksia. Tämä puree ja karkaa, minkä ehtii. Täytyy pitää kiinni, ettei se lähde karkuun.

Toinen poikanen halusi poistua eläintenhoitajan käsistä heti ruokinnan jälkeen.

Rimpuilu alkaa heti, kun ruoka on syöty. Poikasella on kiire veljensä luo fleece-myttyyn. Kun ruokailu on ohi, poikaset osoittavat oppineensa jotakin. Päiväunet saavat odottaa, kun ne kiipeävät näppärästi oksan päälle ja tapittavat tiiviisti kameraan.

Liito-oravan poikasia saapuu villieläinsairaalaan harvakseltaan, tavallisesti kaksi tai kolme yksilöä kesässä. Useissa tapauksissa riittää, että pudonnutta poikasta tarkkaillaan. Lopulta emo käy noutamassa pesueesta eksyneen mukaansa.

Emot huolehtivat yleensä poikasistaan paremmin kuin tavalliset oravat. Lajeja erottaa myös se, että tavallinen orava on elinvoimainen laji, liito-orava taas suojeltu. Oravat ovat villieläinsairaalassa paljon yleisempiä asukkeja kuin liito-oravat.

Liito-orava kurkisteli paikalle saapuneita ihmisiä oksan takaa.

Poikasille tärkeä fleece-mytty on asetettu nurkkaan.

Liito-orava on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji. Se viihtyy kuusivaltaisissa sekametsissä ja unelmien pesäkolo löytyy esimerkiksi iäkkäästä haapapuusta. Täysikasvuinen eläin voi liitää helposti 20–30 metriä ja parhaimmillaan jopa yli 50 metriä.

Suojelutarve perustuu liito-oravakannan nopeaan laskuun ja elinalueiden katoamiseen.

Suhtautuminen liito-oravaan on kokenut vuosikymmenten varrella kolhuja. Eläinlaji on ollut useiden kaavoitus- ja rakennuskiistojen keskiössä jo vuosikymmeniä, ja suojelutarve haastaa kaupunkisuunnittelua edelleen.

Pääkaupunkiseudulla liito-oravia on löydetty viime vuosina muun muassa puistoista, pienistä metsiköistä ja jopa keskustan liepeiltä.

Kyseessä on itäinen laji. Levinneisyyskartta ulottuu Suomesta Tyynenmeren rannikolle ja Japaniin asti. EU:n alueella liito-oravia on ainoastaan Suomessa ja Virossa.

Lähteet: Korkeasaari, Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019 -tutkimusraportti, Metsähallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF