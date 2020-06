Hallitus linjasi kannastaan EU:n koronaelvytyspakettiin: Komission ehdotus ei sellaisenaan Suomen hyväksyttävissä

EU-komission ehdotus elpymisvälineeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä, linjaa EU-ministerivaliokunta.

Suomi haluaa EU-komission esitykseen koronaelvytyspaketista useita muutoksia. EU-ministerivaliokunta linjasi tänään, että EU-komission ehdotus elpymisvälineeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä. Ministerivaliokunnan mukaan ennakkokannassaan Suomi on katsonut, että lähtökohtana on elpymisvälineen tuen lainamuotoisuus, mutta on ollut valmis tarkastelemaan myös muita mahdollisia tapoja.

Ministerivaliokunnan mukaan neuvottelujen kuluessa tulee etsiä ratkaisuja, joissa avustusmuotoisen tuen suhteellinen osuus elpymisvälineestä pienenee.

Lisäksi se katsoo, että elpymisvälineen voimassaoloaika tulee rajata lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta.

EU-komissio esitti viime viikolla mittavaa, 750 miljardin euron elpymisvälinettä, jolla ohjattaisiin rahaa EU-maiden tueksi. Tästä 500 miljardia jaettaisiin jäsenmaille tukina ja 250 miljardia lainoina.

Ehdotuksessa merkittävää on, että summa rahoitettaisiin yhteisellä, komission rahoitusmarkkinoilta ottamalla lainalla.

Elpymisvälineestä neuvotellaan samassa yhteydessä EU:n seitsenvuotisen budjetin kanssa, koska elvytysrahaa kanavoidaan jäsenmaille sen kautta.

Ministerivaliokunta katsoo, että elpymisvälineen koon tulee olla pienempi ja suhteessa jäsenmaille myöhemmin syntyvään maksutaakkaan ja maksutaakan ajalliseen kestoon.

– Elpymisvälineen takaisinmaksuajan tulee olla esitettyä 30 vuotta lyhyempi ja rahoitusjärjestelyn tulee noudattaa perussopimuksen tasapainoisen budjetin periaatetta, ministerivaliokunnan linjauksessa katsotaan.

Valtioneuvosto lisäksi katsoo, että elpymisvälineeseen tehtävät muutokset ovat edellytys tavanomaisen säätämisjärjestyksen soveltamiseksi asiasta päätettäessä.

Paketti suuressa valiokunnassa tiistaina

Ensi tiistaina suurella valiokunnalla on ylimääräinen kokous, jolloin se ottaa kantaa elpymispakettiin. Perustuslain mukaan Suomen kannan EU-asioihin muodostaa suuri valiokunta.

Ennen tiistain kokoustaan suuren valiokunnan on tarkoitus saada lausunnot ainakin valtiovarainvaliokunnalta, talousvaliokunnalta ja todennäköisesti myös perustuslakivaliokunnalta.

Suurella valiokunnalla on oma asiantuntijakuuleminen perjantaina.

Suuren valiokunnan on otettava elpymispakettiin kantaa jo tiistaina, sillä tiistai-illaksi on suunniteltu EU:n talousministerien etäkokous, jossa asiasta käydään yleisluontoista keskustelua ja Suomella pitää olla yleistason kanta.

Suomea edustaa kokouksessa valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk), joka tarvitsee eduskunnalta mandaatin.