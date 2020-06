Hallitus linjasi kannastaan EU:n koronaelvytyspakettiin: Komission ehdotus ei sellaisenaan Suomen hyväksyttävissä

EU-komission ehdotus elpymisvälineeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä, linjaa EU-ministerivaliokunta.

Ministerivaliokunnan mukaan ennakkokannassaan Suomi on katsonut, että lähtökohtana on elpymisvälineen tuen lainamuotoisuus, mutta on ollut valmis tarkastelemaan myös muita mahdollisia tapoja.

Ministerivaliokunnan mukaan neuvottelujen kuluessa tulee etsiä ratkaisuja, joissa avustusmuotoisen tuen suhteellinen osuus elpymisvälineestä pienenee.

Lisäksi se katsoo, että elpymisvälineen voimassaoloaika tulee rajata lyhyemmäksi kuin komission esittämä neljä vuotta.

EU-komissio esitti viime viikolla mittavaa, 750 miljardin euron elpymisvälinettä, jolla ohjattaisiin rahaa EU-maiden tueksi. Tästä 500 miljardia jaettaisiin jäsenmaille tukina ja 250 miljardia lainoina.