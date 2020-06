Näin laaja on amfetamiinia käyttävien joukko Suomessa – asiantuntija kertoo

A-Klinikan johtavan ylilääkärin Kaarlo Simojoen mukaan THL:n tutkimuksen tulos ei sinällään yllätä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n julkaiseman jätevesitutkimuksen mukaan amfetamiinin käyttö on lisääntynyt korona-aikana merkittävästi. Tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla käyttö on lisääntynyt keskimäärin 15 prosenttia verrattuna edelliseen puolen vuoden ajanjaksoon.

A-Klinikka Oy:n johtavan ylilääkärin ja päihdelääketieteen työelämäprofessorin Kaarlo Simojoen mukaan tutkimustulos ei sinänsä yllätä.

– Alunperin ajateltiin, että huumemarkkinat saattaisivat kärsiä korona­epidemiasta, mutta näin ei käynyt. Oli odotettua, että tietty porukka ei käyttäisi poikkeusaikana ahdistukseen ja pahaan oloon niinkään alkoholia, vaan muita aineita. Täytyy kuitenkin sanoa, että kyllä tämä kasvu sinällään on aika kovaa, Simojoki sanoo.

Simojoen mukaan ongelmakäyttäjien amfetamiinin kulutus on toden­näköisesti lisääntynyt korona-aikana. Kun esimerkiksi päiväkeskukset ovat olleet kiinni ja tuki on ollut puutteellista, tämä on omiaan lisäämään huumeiden käyttöä.

Noin puolet tunnistetuista ongelmakäyttäjistä asuu pääkaupunkiseudulla. Muun Suomen osalta käyttö jakautuu melko tasaisesti, vaikka on keskittynyt kaupunkeihin.

Simojoki ei silti usko, että kasvu johtuisi pelkästään ongelmakäyttäjistä. Jopa merkittävämpi ryhmä käytön suurelle lisääntymiselle voi olla satunnais­käyttäjät.

– Usein amfetamiinin satunnaiskäyttäjien määrä on suurempi kuin ongelmakäyttäjien. Asiaa voi verrata alkoholiin, jonka käyttäjistä osa juo paljon ja todella paljon, mutta suurempi joukko käyttää satunnaisesti ja vähemmän, Simojoki havainnollistaa.

– Amfetamiinin käytön kasvun takana tuskin ovat pelkästään vaikeasti ongelmaiset, vaan erityisessä ryhmässä ovat todennäköisesti satunnais­käyttäjät. Kyllä meidän pitäisi jo herätä siihen, että meillä on aito ja laajempi huumeiden käytön haaste, Simojoki korostaa.

Amfetamiini on aina ollut Suomessa paljon käytetty aine moniin muihin maihin verrattuna. Käyttäjiä on hyvin vaikea luokitella, sillä heitä on Simojoen mukaan kaikissa ikäryhmissä ja yhteiskuntaluokissa.

– Amfetamiinin satunnaiskäyttäjiä löytyy nuorista varttuneempaan ikäpolveen. Satunnaiskäyttäjä voi olla yhtä hyvin opiskelija, työssä käyvä, työtön tai lähes kuka tahansa. Esimerkiksi etätyötä tekevä voi olla käyttänyt amfetamiinia viikonlopun lisäksi myös muina päivinä, kun ei tarvitse olla työpaikalla, Simojoki sanoo.

Amfetamiinin käytöllä on Suomessa pitkät perinteet. Pitkälti tästä johtuu Simojoen mukaan se, että juuri amfetamiinin käyttö on on lisääntynyt eniten.

– Amfetamiinin saatavuus ja hinta ovat ihan eri luokkaa kuin kokaiinilla, ja sitä voidaan käyttää monella eri tavoin. Kun kyseessä on Suomessa perinteisesti käytetty aine, myyntikanavat ja käyttökulttuuri ovat erilaisia kuin monen muun huumeen kohdalla.

THL:n tutkimuksen mukaan metamfetamiinin, ekstaasin tai kokaiinin käytössä ei tapahtunut suurta muutosta. Metamfetamiini osittain jopa syrjäytti vuosina 2015–16 perinteisen amfetamiinin, mutta viime vuosina suunta on muuttunut.

– Tämäkin tutkimus osoittaa, että käyttäjät ovat palanneet tavallaan totuttuun aineeseen. Metamfetamiini on todella ilkeä aine, ja uskon, että myös monet käyttäjät ovat tiedostaneet tämän. Ajan kanssa käyttäjät kyllä ajattelevat myös aineen vaarallisuutta, Simojoki arvioi.

Simojoen mielestä Suomessa ei vielä ole täysin tiedostettu huumeiden käytön ongelman laajuutta. Ennaltaehkäisevässä työssä olisi hänen mukaansa kehitettävä esimerkiksi vanhempien, koulujen, poliisin ja sosiaalitoimen yhteistyötä. Entistä tärkeämpää on kuitenkin huumeiden käyttöön puuttuminen.

– Kun meillä on näinkin paljon käyttöä, pelkkä ennaltaehkäisy ei enää riitä. Tarvitaan väliintuloja ja hoitoon ohjaamisen pitäisi olla paljon kevyempää ja helpompaa. Mielestäni resurssit eivät ole tällä hetkellä riittävät vastaamaan tähän muuttuvaan tilanteeseen.