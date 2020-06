Sairaanhoitopiirit ovat kertoneet tänään uusista tartunnoista.

Suomessa ei ole löytynyt yhtään uutta varmistettua koronavirustapausta eilisen jälkeen, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos torstaina.

Tapauksia on vahvistettu Suomessa kaikkiaan 6 911.

Muun muassa Kymsote tiedotti kuitenkin verkkosivuillaan, että alueen viimeisin varmistunut tartunta on todettu 4.6.2020. Sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita. Alueella on todettu yhteensä 43 koronavirustartuntaa. Myös esimerkiksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi torstaina yhdestä tartunnasta.

THL:n mukaan heidän tilastossaan saattaa olla jonkin verran viivettä.

Eilen THL tiedotti 24 uudesta varmistetusta koronatartunnasta. Näistä eilisistä tartunnoista 22 oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

THL tiedotti tänään aiemmin, että verrattuna kahteen edelliseen viikkoon koronaepidemia on hidastumassa. Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Viimeisellä seurantajaksolla (25.5.-31.5.) koronavirustestejä on tehty vähemmän kuin edeltävillä viikoilla.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,75 – 0,80.

THL tiedottaa myöhemmin koronaan menehtyneistä ihmisistä sekä tarkemmin tartunnoista alueittain.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Juttua päivitetty klo 12.39 sairaanhoitopiirien tiedoilla.