Hermanni, 88, on vuosia vienyt Johanna-vaimoa, 84, ulkoilemaan samalla kadulla: ”Olen pitänyt sen elämäntehtävänäni” – koronakevät toi tuskan ja kyyneleet

”Ei ole sellaisia sanoja, joilla voi kuvata, kuinka minuun ottaa tämä.”

Vaikka Suomi onkin vähitellen alkanut avautua ja esimerkiksi ravintoloihin ja terasseille voi taas mennä, palvelutaloissa ja seniorikeskuksissa koronarajoitukset ovat edelleen vahvasti läsnä joka päivä.

Sen tietää 88-vuotias Hermanni Töyli, joka käy joka viikko Itä-Helsingissä Roihuvuoren senioritalossa tapaamassa puolisoaan Johannaa, 84.

Katso video Hermannin ja Johannan tapaamisesta otsikon alta.

Muistisairauden takia Johanna muutti vuonna 2011 senioritaloon. Sen jälkeen Punahilkantiellä kiertävästä pariskunnasta on tullut varsin tuttu näky roihuvuorelaisille. Ensimmäiset vuodet noin 550 metrin matkaa kierrettiin kävellen, sitten rollaattorin kanssa. Nyt jo pitkään Hermanni on työntänyt Johannaa eteenpäin raskaassa geriatrisessa hoivatuolissa – niin tuulen tuivertaessa, auringon paistaessa kuin silloinkin, kun lumi on muodostanut kinoksia tielle.

– Me kiersimme tätä Punahilkantietä yhtenä vuonna 1 028 kertaa, Töyli sanoo.

– Olen pitänyt sen elämäntehtävänäni, että saan vietyä Johannan ulos, ettei hoitajien tarvitse. Heillä on muutakin tehtävää.

Hermanni Töyli kiittelee Roihuvuoren senioritalon henkilökuntaa. – Täällä aina tervehditään ja kysytään kuulumisia, ja täällä on lämmin tunnelma. Siitä tulee iloiselle mielelle. Tietää, että minut hyväksytään.”

” Olen pessimisti, mutta tällaista en olisi ikinä uskonut.

Kun koronakevät koitti, kaikki muuttui. Johannaa ei voinutkaan enää viedä lähes päivittäiselle kävelylle. Ei edes tavata.

– Tämä kevät on ollut sellainen, että en olisi voinut ikinä kuvitella. Olen pessimisti, mutta tällaista en olisi ikinä uskonut, Töyli miettii Roihuvuoren senioritalon pihamaalla.

Senioritalossa ymmärrettiin Hermannin tuska ja kaipuu nähdä Johannaa, joten kevään kuluessa tapaamiset vähitellen järjestyivät, ikkunan läpi. Ruudun takaa näkyi g-tuolissa istuva, ”kapaloitu” puoliso.

”Se riitti minulle. Ei yksikään kalastuskilpailun voitto ole antanut sitä tunnetta, jonka koin nähdessäni hänet toisessa tapaamisessani – ensimmäinenhän oli kuusikymmentä vuotta sitten. Oli kaksi erilaista tilannetta”, Hermanni kirjoitti kirjeessä, jonka hän toimitti seniorikeskuksen henkilökunnalle huhtikuussa.

Loput tekstissä esiintyvät kursivoidut kohdat ovat Töylin Ilta-Sanomille antamasta vihosta, johon hän on kirjoittanut ajatuksiaan haastattelua varten.

Pohjois-Savossa Sonkajärvellä syntynyt Johanna ja Ylistarossa syntynyt eteläpohjalainen Hermanni tapasivat toisensa vuonna 1954 Riihimäen työväentalolla tansseissa.

– Hän oli keltaisessa puvussa, vaalea pieni nainen eturivissä. Hain hänet tanssimaan. Ei se mitään taidetanssia ollut, mutta matka alkoi siitä, Hermanni muistelee.

– Tie on ollut pitkä, karikkoinenkin. Olemme jonkin verran veneilleet Tammisaaren saaristossa. Siellä on menty pienellä veneellä ristiaallokkoon, ja sanotaan, että joka seitsemäs aalto on isompi. Kun kääntää veneen seitsemänteen aaltoon ja sen jälkeen menee luovimalla, pääsee poukamaan, rauhalliseen satamaan. Sitten on hyvä olla. Samanlaista on avioliitto.

Vuosikymmenten varrella rakkaus on muuttunut ja syventynyt.

– Se on huolehtimista siitä, että toisella on parempi olla kuin itsellä.

– Olemme tavanneet yli 65 vuotta runsaasti, mutta en ole vieläkään nähnyt Johannaa tarpeeksi, enkä sanonut kaikkea, mitä olisi pitänyt sanoa, Töyli sanoo.

Tänä keväänä Töylin aamut ovat alkaneet aamulenkillä ja kaupassa käynnillä, päivät jatkuneet television katselulla ja sanaristikoiden täyttämisellä.

– Välillä olen keittänyt hiirelle puurovettä, hän sanoo.

– Se on metafora. Olen itkenyt ja ajatellut.

Tapaamiset ikkunan läpi ovat olleet hankalia. Ei ole voinut koskettaa eikä kertoa mukavia sanoja.

– Ei sitä tiedä toinen, miltä tämä tilanne tuntuu. Ei ole sellaisia sanoja, joilla voi kuvata, kuinka minuun ottaa tämä ja miten tämän koen, Hermanni miettii.

” Se on huolehtimista siitä, että toisella on parempi olla kuin itsellä.

Toukokuun lopulla Helsingin kaupungin ohjeistus muuttui siten, että omaisia voi tavata ulkona suojaetäisyyden päästä, kirurginen suu-nenäsuojus kasvoilla. Se helpotti monen elämää huomattavasti. Mitään täsmällistä ajankohtaa sille, milloin kaikki rajoitukset puretaan, ei tiedä kukaan.

”Olen kuitenkin siinä onnellisessa asemassa tällä hetkellä, että tunnen itseni terveeksi koronan osalta. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että minulla on kova huoli itsestäni, perheestäni sekä kaikista, etenkin vanhuksista”, Hermanni kirjoittaa. Hän kertoo kaipaavansa Johannan lisäksi myös ystäviään ja muita läheisiään.

Haaveena on, että 27. heinäkuuta Hermanni voisi viettää 89-vuotissyntymäpäiviään Roihuvuoren senioritalossa.

– En ole mikään juhlaihminen, mutta toivon, että voin silloin tarjota mummoille ja kaikille muillekin kahvit. Se olisi kivaa.

Toinen toive on, että hoitajat ja kaikki muutkin jaksaisivat vaikeiden aikojen yli. Kestivätpä ne viikon, kuukauden, tai paljon pidempään.

”Meidän on mentävä eteenpäin. Pidetään huolta toisistamme ja hymyillään, jos mahdollista.”