Saman äärijärjestön jäsenillä voi olla täysin erilainen polku deradikalisaatioon, sanoo erityisasiantuntija Milla Perukangas.

Sekä pääministeri Sanna Marin että presidentti Sauli Niinistö on todennut, että al-Holin leiriltä Suomeen palaaviin ja palanneisiin henkilöihin liittyy vakavia turvallisuushuolia. Suojelupoliisi on varoittanut, että he voivat jatkaa ääri-islamistista toimintaa myös kotimaassa.

Yhteiskuntaan takaisin sopeutumisen yhteydessä mainitaan usein sana deradikalisaatio, mutta mitä se tarkoittaa?

Deradikalisaatiota mystifioidaan helposti, sanoo rauhan ja turvallisuuden erityisasiantuntija Milla Perukangas.

Hän työskentelee Kirkon Ulkomaanavussa, jossa hän on tehnyt väkivaltaisen ekstremismin ehkäisytyötä ja kehittänyt toimintamalleja vuodesta 2014.

Yksi yleisistä väärinkäsityksistä liittyy siihen, kuinka se ylipäänsä toimii. Jo termi ”deradikalisaatio-ohjelma” voi luoda mielikuvan, että kaikille radikalisoituneille olisi olemassa jokin yleismaailmallinen 12-portainen toipumisohjelma.

Näin ei ole. Suomessa ei ensinnäkään toimi nykyisellään yhtäkään varsinaista deradikalisaatio-ohjelmaa, mutta siihen liittyvää osaamista löytyy niin viranomaisilta, kansalaisjärjestöistä, erityissosiaalityöstä kuin uskonnollisista yhteisöistä.

Lähimpänä tällaista ohjelmaa lienee vuonna 2018 alkanut keskusrikospoliisin exit-toiminta.

Toiseksi deradikalisaation toimintamallit räätälöidään sen mukaan, millainen radikalisoituneen henkilön tausta on.

Onko henkilö radikalisoitunut kenties itsekseen verkkopropagandan seurauksena vai lähipiirin vaikutuksen vuoksi? Kuinka syvää radikalisoituminen on? Onko henkilö Suomesta, Keniasta vai Syyriasta? Onko henkilö sidoksissa Isisiin, Al-Shabaabiin vai uusnatseihin? Onko hän ollut konfliktialueella tai jopa syyllistynyt väkivaltaisiin tekoihin?

Perukangas korostaa, että äärijärjestöjen toimintaan liitytään myös muiden vaikuttimien kuin puhtaan ideologian vuoksi.

– Otetaan esimerkiksi Al-Shabaab. Somalialaisten nuorten liittymisen tärkeänä motivaatiotekijänä oli turvan hakeminen pelottavasta järjestöstä sekä statuksen ja toimeentulon saaminen. Kenialaisilla nuorilla taas korostui kokemus rakenteellisesta syrjinnästä ja marginalisaatiosta. Syyt liittymiseen olivat erilaiset, vaikka äärijärjestö oli sama.

– Jos ääriryhmästä irrottautumista ajatellaan tämän esimerkin kautta, niin somalialaisen nuoren kohdalla irrottautumista edistäisi toimeentulon saaminen. Kenialaisen nuoren kanssa taas olisi tärkeä työstää syrjinnän kokemusta. Täytyy osata taklata oikeita asioita.

Rauhan ja turvallisuuden erityisasiantuntija Milla Perukangas, Kirkon Ulkomaanapu.

Perukangas sanoo, että jos deradikali­saatiosta voidaan sanoa jotain yleistä, niin sen tärkeimpiä vaiheita on ihmisen arjen vakauttaminen.

– Kuten mikä tahansa iso elämänmuutos, myös äärijärjestöstä irrottautuminen on kriisin paikka – siitäkin huolimatta, että muutos olisi ovi johonkin myönteiseen.

Esimerkiksi Isisin alueille matkanneet toimivat usein samanmielisten ryhmissä, joihin kuuluu ystäviä ja perheenjäseniä. Äärijärjestöstä irrottautuminen voi tarkoittaa näin ollen myös perheestä irrottautumista.

– Siksi on pyrittävä vakauttamaan ihmisen elämäntilanne niin, että on katto pään päällä ja terveys kunnossa. Vasta sen jälkeen voidaan alkaa keskustella ihmisen ideologiseen ajatteluun ja kenties äärijärjestöön liittymisen syistä, kun kaikki aika ei kulu selviytymisen miettimiseen.

” On varmasti myös yksilöitä, jotka eivät tule koskaan luopumaan ideologiasta kokonaan. Heidän kohdallaan paras lopputulos on se, että he irtisanoutuvat väkivallasta ja sitoutuvat sen yhteiskunnan periaatteisiin, jossa elävät.

Deradikalisaatiotyöllä on paikkansa, mutta myös rajansa. Se ei ole ihmelääke, eikä se toimi pakotettuna.

Kun deradikalisaatiosta keskustellaan kansainvälisellä tasolla, välillä näkee väittelyitä ”kovien” ja ”pehmeiden” keinovalikoimien keskinäisestä paremmuudesta.

Pehmeiksi keinoiksi lasketaan esimerkiksi kansalaisjärjestöjen tekemä työ, kun taas kovilla keinoilla viitataan poliisin tai vankilan ohjelmiin. Kovien keinojen arsenaalissa voisi olla esimerkiksi se, että vangin koevapauden ehdoksi asetetaan osallistuminen deradikalisaatio-ohjelmaan.

Perukangas ei usko tällaisten pakkokeinojen toimivuuteen.

– Henkilön motivaatio tulisi silloin vapauteen pääsemisestä eikä niinkään aidon elämänmuutoksen tekemisestä.

Isossa-Britanniassa on keskusteltu paljon sikäläisen Prevent-ohjelman toimivuudesta etenkin sen jälkeen, kun ohjelmassa mukana ollut 18-vuotias irakilainen Ahmed Hassan meni Parsons Greenin asemalle syyskuussa 2017 ja jätti junavaunuun kotitekoisen pommin. Räjähdyksessä ja siitä seuranneessa paniikissa loukkaantui 30 ihmistä.

Perukangas sanoo, ettei mikään määrä deradikalisaatiotyötä yksinään luo uutta suuntaa ihmisen elämälle. Siihen vaaditaan myös yhteisön tukea.

– Kukaan ei voi tulla osaksi yhteisöä, jos hän ei ole siihen tervetullut tai hänelle ei anneta mahdollisuutta elämänmuutokseen. Lähipiiri, muut ihmiset ja merkitykselliset ihmissuhteet pitävät ihmisen kiinni arjessa ja elämässä – ne ovat ikään kuin ankkureita, jotka tekevät muutoksesta pysyvää.

– Ja sitten on varmasti myös yksilöitä, jotka eivät tule koskaan luopumaan ideologiasta kokonaan. Heidän kohdallaan paras lopputulos on se, että he irtisanoutuvat väkivallasta ja sitoutuvat sen yhteiskunnan periaatteisiin, jossa elävät.