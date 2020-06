Viilentävä matalapaine on jo nurkan takana – illalla sataa runsaammin

Torstaina lämpötila kipuaa vielä monin paikoin 20 asteen vaiheille, Lapin pohjoisosassa on viileämpää.

Matalapaine ja sään viilentävät sateet ovat jo kuitenkin aivan nurkilla. Torstaina sää pilvistyy etelässä ja idässä, päivän mittaan myös lännessä. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevampaa.

Jo päivällä etelässä voi sadella paikoin vettä, mutta runsaampi sadealue levittäytyy illaksi maan etelä- ja itäosaan.

Lännestä Pohjois-Pohjanmaalle päivä on poutainen. Lapissa on liikkeellä yhä sade- ja ukkoskuuroja, mutta illaksi sää on poutaantumassa.

Yöllä sadetta levittäytyy lännemmäs sekä kohti pohjoista. Perjantai on laajalti koko maassa pilvinen ja hajanaisten sateiden sävyttämä, idässä myös ukkonen on mahdollista. Aivan läntisimmässä osassa maata päivä on mahdollisesti poutaisempi.

Perjantai-illalla ja lauantain vastaista yötä kohti sateet painottuvat pohjoiseen ja etelämpänä sateet alkavat hellittää ja pilvipeite alkaa rakoilla ennen uusien sateiden saapumista.