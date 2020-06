Krista Kiuru kertoo, miksi hallitus ohitti oman tiedepaneelinsa eikä antanut yleistä suositusta kasvomaskien käytöstä

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi, että kasvomaskit eivät ole koronaviruksen ensisijaisia torjuntakeinoja.

Hallitus ei anna yleistä suositusta kasvomaskien käytöstä. Asian vahvisti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) Säätytalossa käytyjen neuvotteluiden päätteeksi.

Näin hallitus asettui sosiaali- ja terveysministeriön perjantaina julkaiseman selvityksen kannalle. Se ei nähnyt kasvosuojusten käytöllä juuri mitään hyötyä koronavirusepidemiatilanteessa.

Hallitus jyräsi asettamansa tiedepaneelin, joka oli tiistaina suositellut kasvosuojuksen käyttämistä yleisillä paikoilla ja joukkoliikenteessä.

Linjaus kasvomaskien käytöstä oli selvästi vaikea, sillä hallituspuolueissakaan kaikki kansanedustajat eivät ole samaa mieltä. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja ja entinen ministeri Anu Vehviläinen toivoi Ilta-Sanomissa aikaisemmin keskiviikkona hallitukselta suositusta kasvomaskien käytöstä ainakin ruuhkaisessa joukkoliikenteessä.

Monessa Euroopan maassa kasvomaski on tällä hetkellä pakollinen liikuttaessa esimerkiksi joukkoliikenteessä.

Nainen hengityssuojain kasvoillaan raitiovaunussa Helsingissä 15. toukokuuta.

Kiuru sanoi, että hallituksessa käytiin laaja ja perusteellinen keskustelu. Hallitus myös kuuli asian käsittelyn yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoita.

– Hallitus ei anna yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä, Kiuru sanoi.

– Hallitus kuitenkin katsoo, että suojusta voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi paikoissa ja tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi joukkoliikenteessä ruuhka-aikoina, jolloin etäisyyksiä ei voida järjestää ja jolloin kulkuvälineissä vietetään pidempiä aikoja, Kiuru tarkensi.

Miksi hallitus sitten sivuutti itse asettamansa tiedepaneelin suosituksen? Kiurun mukaan taistelussa koronavirusta vastaan kasvomaski voi olla hyödyllinen lisä mutta ei pääasiallinen torjuntakeino.

– Jos me pyrimme epidemiaa tässä maassa torjumaan kaikin keinoin, ensimmäinen ja ensisijainen lähtökohta on muistaa se, että kasvosuojain ei korvaa virustartuntojen ensisijaisia torjuntatoimia eli lähikontaktien välttämistä, käsien pesua ohjeiden mukaisesti ja hyviä yskimis- ja aivastamistekniikoita. Näihin me olemme Suomessa opetelleet kuluneiden kuukausien aikana, Kiuru mietti.

Krista Kiuru sanoi, että kasvomaski on hyvä lisä koronaviruksen torjumisessa mutta ei pääasiallinen keino. Kuvassa kukkakaupan asiakkaita Turussa 28. toukokuuta.

– Sosiaali- ja terveysministeriö esitti virkakantanaan, että hallitus ei antaisi yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä. STM muistutti omassa kannassaan, että kasvosuojain ei suojaa käyttäjäänsä virustartunnalta, mutta se voi kuitenkin estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita, ja se on varmasti näiden maskien kaikista keskeisin teho, Kiuru perusteli.

Kiuru myös sanoi, että maskiasiat puhuttavat juuri nyt erittäin paljon niin asiantuntijoita kuin tavallisia kansalaisiakin. Kiurun mukaan aihepiirin ympärillä on nyt niin monia kantoja, tutkimuksia ja tutkimustuloksia, että koko maskikeskustelu on hämärtynyt.

– Keskustelua varmasti hämärtää ihan selkeästi se, että asiantuntijoilla on monenlaisia kantoja maskeista. Ensinnäkin, minkälaisista maskeista puhutaan, niiden suojaustasosta ja mitä tutkimuksia on tehty. Nämä kaikki näyttävät eroavan paljon.

– Tiedepaneeli perusteli, että joidenkin seikkojen valossa tämä (kasvomaskisuositus) voisi olla harkinnassa oleva keino, mutta hallitus harkitsi ja keskusteli asiasta pitkään ja huolellisesti ja tuli siihen johtopäätökseen, että yleistä suositusta kasvosuojusten käytöstä ei anneta, Kiuru toisti.

Kiuru kuitenkin korosti, että hallitus velvoitti eri viranomaistahoja pitämään huolta, että kasvosuojusten oikeaa käyttötapaa opastetaan heitä varten, jotka maskia haluavat käyttää.

– Kaikille kansalaisille opastetaan, millä tavalla suojainta käytetään pukeutumis- ja riisumistekniikaltaan oikein ja kuinka usein suojainta vaihdetaan. Jos suojainta käytetään väärin, ollaan siinä tilanteessa, että koronatartunta saattaa tulla maskista huolimatta, Kiuru muistutti.

Hallitus aikoo opastaa kaikkia kansalaisia, miten kasvomaskeja käytetään (puetaan, riisutaan ja vaihdetaan) oikeaoppisesti.

Hallitus käsitteli istunnossaan myös koronavirukseen liittyvän kännykkäsovelluksen käyttöä. Kiuru sanoi, että se otetaan käyttöön.

– Olemme saaneet esiteltyä sovelluksen keskeiset piirteet ja siltä osin valmistelemme käyttöönottoa, Kiuru sanoi.

– Haluan vielä sanoa, että epidemiatilanteen muuttuessa hallitus arvioi nyt tehtyä linjausta kasvosuojusten käytöstä tarvittaessa uudelleen..