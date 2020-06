Poliitikot yksimielisiä Kulmunin koulutuskohusta Ylellä: ”Kuuluu puolueen maksettavaksi”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi Ylen A-studiossa, ettei tiennyt Katri Kulmunin saamasta yli 50 000 euron viestintäsparrauksesta, ennen kuin kuuli asiasta mediasta.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) on luvannut maksaa omasta pussistaan takaisin veronmaksajien piikkiin menneet esiintymiskoulutuksensa. Suomen Kuvalehti kertoi tiistaina, että viestintätoimisto Tekirin Kulmunille antamista konsulttipalveluista kertyi työ- ja elinkeinoministeriölle sekä valtiovarainministeriölle yhteensä 56 203 euron lasku.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi Ylen keskiviikon A-studiossa, että sai kuulla koulutuksista ja niihin kuluneesta summasta mediasta.

– Eduskuntaryhmä ei ole ollut tekemässä asiasta mitään päätöstä. Ongelma on varmaan se, että on veteen piirretty viiva, milloin Katri Kulmuni on keskustan puheenjohtaja ja milloin valtiovarainministeri. Minusta olisi tärkeää, että pelisääntöjä selkeytetään. Sinänsä ei ole ihmeellistä, että itseään valmentaa. Jokaista meitä esiintymiset jännittää, Kurvinen sanoi.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra huomautti A-studiossa, että yleensä puolue maksaa tällaiset koulutukset omille edustajilleen.

– Sama yritys, joka palveluita tarjoaa (Tekir) on antanut myös vaalitukea keskustapuolueelle. Näitä yhteyksiä pitäisi penkoa paljon enemmän, Purra totesi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoi myös, ettei näin laaja koulutus määräaikaiseen ministerin virkaan kuulu ministeriön piikkiin maksettavaksi, vaan puolueelle.

– Kieltämättä hätkähdin, kun kuulin tämän summan. Toivottavasti keskustelu selkeyttää asetelmaa. Täytyy sanoa, että Kulmuni veti tästä varsin selkärankaiset päätökset ja ilmoitti, että maksaa veronmaksajille takaisin tämän summan. Siltä osin täytyy kunnioittaa hänen päätöstään.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi olevan ymmärrettävää, että poliitikot tarvitsevat esiintymiskoulutusta.

– Rajat täytyy pitää selvinä. Tämäntyyppiset koulutukset kuuluu puolueen maksettaviksi, Lindtman sanoi.