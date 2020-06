Seida Sohrabin kolumni: Onko Suomi liian sinisilmäinen?

Keskustelu pitää kohdistaa viattomien lasten sijaan raakalaismaista toimintaa tukeneisiin naisiin, kirjoittaa kolumnissaan Lähi-idän asiantuntija Seida Sohrabi.

Kolme Isisiin kuulunutta naista lapsineen saapui viime sunnuntaina Suomeen. Ja lisää on tulossa. Ulkoministeriö ei tiedä, miten perheet onnistuivat pakenemaan kurdien hallitsemalta al-Holin leiriltä, jossa pidetään naisia, joilla on kaikkein jyrkintä islamilaista ajattelua. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi 1.6. Ylen A-studiossa Suomen viranomaisten avustaneen palaajia Syyrian ja Turkin vastaisella rajalla.Naiset ovat liittyneet väkivaltaiseen järjestöön ja osallistuneet joko suoraan tai välillisesti murhaamiseen, orjuuttamiseen, kiduttamiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Hirmujärjestö Isis on muun muassa polttanut ihmisiä elävältä, katkonut käsiä ja ottanut kurdivähemmistöön kuuluvia jesidinaisia seksiorjikseen. Jesidit ovat kertoneet naisten käyttäneen heitä hyväksi päivisin ja miesten iltaisin.

Naisten Suomeen palaamisen avustaminen on sekä moraalisesti että turvallisuuspoliittisesti kyseenalainen toimi. Oikea liike olisi pystyttää alueelle YK:n johdolla paikallinen tuomioistuin joko Rojavassa tai Kurdistanin autonomisella alueella Irakissa, kuten jihadismitutkija Atte Kaleva on ehdottanut.

Vaikka ulkoministeri uskookin matkan olleen naisille pettymys, päättivät naiset jäädä kalifaattiin sen loppuun asti. Miksi naiset olivat viimeiseen asti sota-alueella lapsineen, jos kerran kalifaatti oli pettymys? Mikä lopulta sai pakenemaan, oli al-Holin leiri.

Kuka tosissaan uskoo jihadistien irtaantuvan ääriajattelusta? Oleellisempaa on kysyä, kuinka todennäköisesti suomalainen oikeusjärjestelmä pystyy selvittämään näitä rikoksia. En usko, että konfliktialueelta palaavat pystyvät vastaamaan teoistaan oikeudessa. Tarkkaavaisimmat uutisten lukijat muistavat kuinka Turun hovioikeus vapautti terrorismi- ja sotarikoksista syytetyt irakilaiskaksoset tämän vuoden alussa. Kaikki syytteet mm. joukkomurhasta hylättiin.Suomen tiedustelutoiminta on saatava ”eurooppalaisten sivistysvaltioiden tasolle” ja ”terroristijärjestöön kuuluminen tulisi olla rangaistavaa”. Näihin presidentti Sauli Niinistön kehotuksiin on helppo yhtyä. Lainsäädännön on oltava muiden Pohjoismaiden tasolla. Eikö reilumpaa olisi, että oikeudenkäynti käytäisiin rikoksen kohdemaassa paikallisen lainsäädännön mukaisesti? Vaikka ministeri Haavisto on todennut Isis-naisten pakomatkan olleen traumaattinen, voi kysyä, kuinka traumaattinen kokemus jesidinaisille on ollut joutua kierrätettäviksi seksiorjiksi jihadisteille?

Vihreät ovat useassa yhteydessä nostaneet Isis-naisia koskien lasten edun esille paetakseen todellista kysymystä. Keskustelu pitää kohdistaa viattomien lasten sijaan raakalaismaista toimintaa tukeneisiin naisiin, jotka ovat tienneet mihin ovat ryhtyneet.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asian­tuntija. Hän toimii opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.