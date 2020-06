Torstaina 4. kesäkuuta vietetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää! Voit valmistautua siihen pienellä testillä.

Varusmiespalvelus on muuttunut paljon vuosien ja vuosikymmenten aikana, mutta yksi asia on varma: ohjeita ja käskyjä riittää. Alla olevassa testissä on käytetty lähteenä mm. Sotilaan käsikirja -opaskirjaa. Osa kysymyksistä on hyvinkin syvältä kasarmien arjesta, osaan riittää hyvä yleistieto!

Tämä IS:n Inttivisa m/20 on uudistettu ja suorituskykyisempi versio aiemmin käytössä olleesta Inttivisa m/19:stä.

Jos testi ei näy yllä, pääset siihen täältä.