Suomessa on todettu 24 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Varmistettuja koronavirustartuntoja on nyt yhteensä 6 911.

Uusista tartunnoista 22 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 048. Suurin osa tällä hetkellä sairaalahoidossa olevista potilaista on myös Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Eniten tautitapauksia on todettu Helsingissä, jossa tartuntoja on nyt 2 628. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla, jossa tartuntoja on 844 ja kolmanneksi eniten Espoossa, jossa tartuntoja on tähän mennessä ilmentynyt 761.

Tiedot mahdollisista uusista koronaan liittyvistä kuolemantapauksista THL kertoo myöhemmin iltapäivällä. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 320.

