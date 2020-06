”Myrskyvaroituksen antamisessa aikailtiin” – Paula Risikko antaa hallitukselle pari neuvoa oman kokemuksensa pohjalta

Viisaus on vanhoissa akoissa, tänään 60 vuotta täyttävä Paula Risikko siteeraa pohjalaista viisautta. Sikainfluenssan aikaan tapahtumien keskiössä ollut ex-ministeri näkee koronaviestinnässä parantamisen varaa.

Kansanedustaja Paula Risikko ei hämmästy enää mistään, ei ainakaan politiikassa.

– Lapsena olin aina äidille sanonut, että silmissäni on hämmästys. Mutta nyt ei enää ole, sanoo tänään 60 vuotta täyttävä Risikko.

Hämmästys on karissut vuosien varrella, viimeisimmätkin rippeet eduskunnassa.

Tuntonsa lähestyvän merkkipäivän suhteen Ylihärmässä syntynyt Risikko kuittaa pohjalaisella sanonnalla, kuten monen muunkin asian.

– Pohjanmaalla sanotaan, että viisaus on vanhoissa akoissa. Minunkin tilanteeni paranee päivä päivältä.

Koronaepidemian hoitoa sairaanhoitaja- ja tutkijataustainen, pitkään ministerinä toiminut Risikko on seurannut oppositiosta.

Kymmenen vuoden takaisen sikainfluenssapandemian aikaan hän oli peruspalveluministerinä tapahtumien keskiössä. Hän tiivistää kokemuksen muutamaan oppiin.

Ensimmäinen on: nopeus on valttia. Nyt myrskyvaroituksen antamisessa aikailtiin.

– En tiedä, onko taustalla jo veivattu koneita käyntiin, mutta julkisesti annettiin ymmärtää, ettei tässä mitään hätää ole.

Samalla pitäisi varautua edessä oleviin päätöksiin. Nytkin hallituksen pitäisi jo pohtia, missä järjestyksessä suomalaiset rokotetaan ja miten rokote alueellisesti jaetaan, jos sitä ei saada heti kaikille.

–Tällaisessa tilanteessa, jossa on vain huonoja vaihtoehtoja, olisi pitänyt sitouttaa koko eduskunta päätöksentekoon, että miten tämä hoidetaan, Risikko sanoo koronakriisistä.

Toinen oppi on se, että operatiivisen johdon pitää olla yhden ryhmän käsissä.

– Mitä enemmän on ryhmiä, sitä isompi vaara, että tieto hukkuu jonnekin.

Risikon mukaan sikainfluenssasta opittiin myös, että yksityinen ja kolmas sektori tarvitaan mukaan. Hän kertoo saaneensa itsekin tänä keväänä yhteydenottoja suomalaisyrityksiltä, jotka tarjosivat apuaan suojainten valmistuksessa. Jatkossa yksityispuolta tarvitaan ainakin rokotuksissa.

Päätöksentekoon oppositiopuolueen kansanedustaja olisi ottanut mukaan myös opposition.

Viestinnästä sikainfluenssa opetti, että viestin pitää olla selkeä ja yhtenäinen.

– Kentällä ollaan ihan sekaisin, jos samankin päivän aikana tulee monenlaista viestiä, kuten valitettavasti suojaimista tuli.

” Se, jolle olet ylimielisesti ministeriaitiosta lausunut jotain, saattaa seuraavana päivänä mennä paternoster-hissillä ylöspäin, ja sinä menet alaspäin.

Kun edessä on tuntematon uhka, moni tukeutuu selkeisiin sääntöihin. Risikko todisti samaa sairaanhoitajana työskennellessään.

Sikainfluenssasta opittiin, että täytyy perustaa viestiryhmä tarkistamaan, että uudet ohjeet ovat yhtenevät, selkeät ja juridisesti kestävät.

– Ja sen on olen oppinut, että ei kannata koskaan sanoa, että meillä on riittävästi kaikkea. Koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu.

Sympatiat ovat silti hallituksen puolella, Risikko sanoo.

– Se on yksinäistä puuhaa.

Eduskunnan ja Pikkuparlamentin yhdistävässä tunnelissa kulku on nopeampaa potkulaudalla.

Asiantuntijat tuovat valtavasti tietoa mutta ovat eri mieltä keskenään ja käyttävät eri sanoja, tukahduttamista ja lieventämistä ja rajoittamista. Päätökset pitää tehdä itse.

– Et koskaan voi ministerinä sanoa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päätti näin. Sinä teet sen päätöksen.

Risikko kertoo tarjonneensa ministereille apua, antaneensa viimeksi mukana olleiden asiantuntijoiden nimiä ja materiaalia.

Onko sinua kuunneltu?

– Kyllä ainakin koen, että on.

Sikainfluenssa ei ollut ainoa Risikon ministerivuosiin osunut kriisi.

Ensimmäinen ministeripesti oli peruspalveluministerinä Matti Vanhasen toisessa hallituksessa. Se meni sammutellessa tulipaloja yksi toisensa perään.

Heti tuli Malagan auto-onnettomuus, jossa loukkaantuneet piti järjestää takaisin Suomeen. Sitten tulivat Tehyn työtaistelut sairaanhoitajien joukkoirtisanoutumisuhkineen ja kaksi kouluampumista, toinen Risikon omassa koulussa Kauhajoella.

Sikainfluenssapandemian ja sitä seuranneen rokoteskandaalin jälkeen tulivat valelääkärikohu ja insuliinisurmat.

Sisäministerikaudelle taas osuivat Turun terrori-isku ja Imatran kolmoissurma.

Myöhemmin Risikko on miettinyt, miten perhe jaksoi ministeriaikaa. Hänellä on puoliso ja 15-vuotias tytär. Kuulemma traumoja ei ole jäänyt.

” Minua on siunattu hyvällä miehellä ja joustavalla ja huumorintajuisella perheellä.

Eräänlaisen todistuksen äitinä suoriutumisestaan Risikko sai viime äitienpäivänä.

– Lapsi oli tehnyt äitienpäiväksi ihanan kirjan, sellaisen mihin saa kirjoittaa mitä äidistä muistaa. Avasin sen sydän pamppaillen, mutta se oli balsamia haavoilleni.

Tytär muisti muun muassa aamuhetket, jolloin äiti pantuaan kahvin tippumaan tuli hetkeksi viereen nukkumaan.

– Minua on siunattu hyvällä miehellä ja joustavalla ja huumorintajuisella perheellä.

Kun kauan odotettu lapsi saatiin, Risikko oli kansanedustaja. Kun hänestä tuli ministeri, perhe muutti Helsinkiin. Vaikka Risikko teki pitkiä päiviä, hän vei joka aamu lapsen päiväkotiin ja nukutti illalla.

Se auttoi jaksamaan jatkuvia katastrofeja, että perhe oli Helsingissä. Ei tarvinnut mennä yksin tyhjään kotiin. Mutta kukaan ei ole teflonia, Risikko toteaa.

” Joskus tekisi mieli sanoa, että ”Tuo on kokeiltu jo 15 vuotta sitten eikä se onnistunut, ei onnistu nytkään”. Mutta en sano.

Miten ministeri sitten pitää oman päänsä kirkkaana kriisitilanteessa ja käsittelee omat tunteensa?

Kauhajoen ampumisesta Risikko sai tiedon kesken lounaan.

– Ensin ajattelin, että tämä on joku testi, että miten reagoin.

Sitten hän tilasi auton, nappasi laukkunsa ja lähti matkaan. Vasta illalla syyskuun viimassa hän huomasi, ettei edes takki tullut mukaan.

Ministerinä toimii niin kuin sairaanhoitajanakin. Kun potilas tuodaan auto-onnettomuudesta, ei hoitaja voi pyörtyä. Koulutus ja kokemus opettavat.

– Olen ajatellut, että kun nuo kestävät sen, että menettivät rakkaimpansa tai terveytensä, toki minun pitää kestää tämä.

Ratkaisuja tehdessä pitää vain olla selvillä faktoista, jotta päätökset pystyy perustelemaan itselleen ja muille.

– Olen tavannut sanoa, että kolikolla on viisi puolta ja ne kaikki pitää arvioida. Jos tarjolla on vain huonoja päätöksiä, pitää ottaa se missä on vähiten haittavaikutuksia.

Eduskuntaan Risikko tuli nelikymppisenä, yksi ura tehtynä ja omien sanojensa mukaan pystymetsästä.

– Ajattelin, että olen ihan väärässä paikassa. Ihmettelin, miten paperit täällä liikkuvat ja mitä ne tuostakin niin kauheasti jauhavat.

Puolessa vuodessa hän ymmärsi, ja siitä se lähti.

– Olen tosi kiitollinen esimerkiksi (kokoomuksen silloiselle puheenjohtajalle) Jyrki Kataiselle, että hän luotti minuun ja antoi suhteellisen kokemattomalle poliitikolle mahdollisuuden olla ministerinä.

Nyt Risikosta on vaalien jälkeen ihana nähdä uusien kansanedustajien tulo taloon. Hän muistaa, kuinka itsekin uutena edustajana ajatteli muuttavansa kaiken.

– Joskus tekisi mieli sanoa, että ”Tuo on kokeiltu jo 15 vuotta sitten eikä se onnistunut, ei onnistu nytkään”. Mutta en sano. Ajattelen, että jos se nyt onnistuisikin.

Risikolla on jaettavanaan joitakin oppeja myös politiikasta.

Niitäkin voi kuvata pohjalaisilla sanonnoilla, kuten tällä: Kyllä politiikassa selviää, kun oppii nukkumaan mahallaan, kun puukot ovat selässä. Omat ja vieraat.

Esimerkkejä olisi Risikon mukaan ”vaikka kuinka”, mutta niitä hän ei välitä jakaa.

– Sen kanssa pitää vaan oppia elämään.

Toinen opetus tiivistyy tähän sanontaan: Politiikassa ollaan kuin Suomen lippu. Aamulla nostetaan ja illalla lasketaan, mutta voidaan seuraavana päivänä nostaa taas.

– Se, jolle olet ylimielisesti ministeriai­tiosta lausunut jotain, saattaa seuraavana päivänä mennä paternoster-hissillä ylöspäin, ja sinä menet alaspäin.

Risikko haluaa opettaa nuoremmilleen myös poliittisen nenän käyttöä.

– Ei minullakaan aluksi ollut, mutta väitän, että se on vähän kehittynyt. Siinä on auttanut se, että olen erikoistunut sisätauteihin.

Sairaanhoitajana joutui iltavuorosta lähtiessä varoittamaan yövuoroon tulevaa siitä, mitä yön aikana voi tapahtua.

– Minulla on ollut sama metodi tässä politiikan teossa. Mietin, mikä lääke on ja mitä vaikutuksia sillä on.

Ministerintehtävät ovat koulineet omaa poliittista nenää, kun on nähnyt, mitä poikkeuksellisista tapahtumista seuraa.

– Olen oppinut lukemaan ajattelua lauseiden takana. Kun kuulee ministerin sanovan jotain ja tuntee ministeriöt, tietää mitä siellä on taustalla.

Kun on ollut pitkään ministerinä ja sen jälkeen eduskunnan puhemiehenä, onko paluu rivikansanedustajaksi kolaus?

– Se oli pettymys, että vaikka kokoomus menestyi vaaleissa suhteellisen hyvin, kansan tahto ei tullut näkyviin.

Entä tulevaisuus? Onko Risikko valmis kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi?

– No en todellakaan. Meillä on oikein hyviä ehdokkaita sitten kun niitä tarvitaan.

Entä puolueen puheenjohtajakisaan?

– Meillä on hyvä puheenjohtajakin. Siihenkin kuopii monet.

No mitä sitten?

Risikko toivoo, että poliittista uraa on vielä jäljellä. Toisaalta muihinkin tehtäviin on vuosien varrella houkuteltu.

Risikolla on muutama iso huolenaihe. Ne tiivistyvät kolmen P:n ohjelmaksi.

– Koronasta huolimatta emme saa ajaa alas perusoikeuksia, peruspalveluja emmekä parlamentarismia.

Ensimmäinen P on siis perusoikeudet. Nyt on nähty yli 70-vuotiaiden liikkumista rajoittava ”velvoittava ohje”, joka ei perustu lakiin.

Toinen P on peruspalvelut.

– Kuntien talous oli retuperällä jo valmiiksi. Tarvitaan todella tarkkaa harkintaa, mihin resursseja suunnataan.

Risikko kantaa huolta etenkin hoitovelasta, joka kertyy, kun ihmiset eivät voi tai uskalla mennä lääkäriin muiden sairauksiensa takia. Kiireetöntä hoitoa olisi pitänyt alkaa käynnistellä heti, kun tehohoitovalmius oli saatu kuntoon. Riskiryhmiin kuuluville pitäisi jopa soittaa ja houkutella heitä poliklinikka-ajoilleen.

Kolmas P on parlamentarismi. Se on heikentynyt, Risikko huomasi siirryttyään puhemieheksi.

– Kun aikoinaan tulin eduskuntaan, eduskunta koki, että se päättää. Sitä pitää nyt erityisesti kirkastaa.

Mitä Risikko olisi toivonut, että häneltä merkkipäivähaastattelussa kysytään?

– Että tykkäätkö politiikasta ja mikä pitää sinut siinä, Risikko vastaa hetken mietittyään.

Kyllä hän tykkää.

– Se kiehtoo, että tämä on vyyhtejä täynnä. Sopii sisätautihoitajalle, että nämä ovat monimutkaisia asioita. Pirullisia ongelmia, ja piru on aina yksityiskohdissa.

Risikko kokee myös pystyvänsä vaikuttamaan oppositiostakin.

– Joskus näkemys korvaa kokemusta, mutta kokemus auttaa.