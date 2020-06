Rosa Clay (1875–1959) oli ensimmäinen Suomen kansalaisuuden saanut afrikkalainen. Kuopiossa, Urjalassa ja Tampereella opettajana toiminut nainen päätyi romaanin päähenkilöksi.

Kuopion pitäjän Mustinlahden kansakoulussa oli 1800-luvun lopulla jotakin todella erikoista: afrikkalainen opettaja. Rosa Clay sai osakseen muutakin kuin uteliaita katseita. Rasismin ja kiusaamisen takia hän siirtyi pian yksityisopettajaksi Urjalaan.

Miksi nuori afrikkalainen nainen oli Suomessa 1800-luvun lopulla?

Rosa Emilia Clay syntyi Lounais-Afrikassa Omarurun kylässä. Hänen isänsä oli luultavasti brittiläinen kauppias, äiti oli bantuheimoon kuulunut nuori nainen, jolta lapsi otettiin pois synnytyksen jälkeen.

Rosa oli Ambomaalla brittiperheen hoivissa, kunnes hänestä tuli neljävuotiaana suomalaisten lähetyssaarnaajien kasvattilapsi. Karl August Weikkolin oli leppoisa kasvatti-isä, mutta Ida Sofia Ingmanista ei äidin tunteita irronnut. Idalle lapsi oli ilmainen piika.

Kesällä 1888 perhe palasi Suomeen. Heillä oli myös poika Kalle. Suomessa he kiersivät hengellisissä tilaisuuksissa esittelemässä tummaa Rosaa kuin sirkuseläintä. Häntä sanottiin kesytetyksi villiksi.

Rosan piti laulaa hottentottikielellä, joka ei edes ollut hänen äidinkielensä. Hänet laitettiin myös keräämään yleisöltä rahaa. Jyväskylän laulujuhlilla pieni tyttö kauppasi itsestään valokuvia.

Pian perhe palasi Lounais-Afrikkaan, jossa Karl Weikkolin kuoli. Niinpä Ida Sofia palasi taas lastensa kanssa Suomeen Vihtiin, jossa Rosa pääsi kouluun.

Taideaineissa menestynyt Rosa sai opiskelupaikan Sortavalan seminaarista. Opettajaksi hän valmistui 1898. Hyvänä laulajana hän sai suuren suosion Joensuun laulujuhlilla 1897.

Rosa Clay oli mukana Sortavalan seminaarin naiskuoron konserttimatkalla Joensuussa 1897. Kuvassa hän on takana keskellä.

Rosa sai Suomen kansalaisuuden ensimmäisenä afrikkalaissyntyisenä 1899. Tarina ei kerro, miten tapahtumaa juhlittiin – vai juhlittiinko sitä mitenkään.

Rosa Clay opetti Kuopiossa, yksityisopettajana Urjalassa sekä Cederin koulussa Tampereella, jossa hän oli varsin pidetty opettaja.

Kesällä 1903 Rosa tapasi Loviisassa lomaillessaan varakkaan venäläisen lääkärin, jonka kanssa hän kihlautui. Toden­näköisesti hän unelmoi hyvästä perhe-elämästä, jota hän ei ollut vielä kokenut.

Pari viikkoa ennen häitä mies teki itsemurhan. Kerrotaan, että hän sekosi kokeilemistaan lääkkeistä. Rosan järkytyksen voi vain kuvitella, kun häät vaihtuivat rakastetun hautajaisiin.

Kesäkuussa 1904 surun murtama Rosa lähti siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin. Ehkä hän halusi eroon kasvattiäidistään, ehkä rakkauden muistoistaan, ehkä kohtaamastaan rasismista.

Kielitaidoton Rosa oli New Yorkissa vain suomalaissiirtolaisten kanssa ja hän myös liittyi suomalaisten työväenliikkeeseen.

Ylhäällä vasemmalla oleva kuva on päivätty 1800-luvun viimeiselle vuosikymmenelle, ylhäällä oikealla oleva vuodelle 1889. Alin kuva on vuodelta 1899, jolloin Rosa Clay sai Suomen kansalaisuuden.

Pian Rosasta tuli amerikansuomalaisten työväenliikkeen kulttuurivaikuttaja. Hän johti kuoroa, ohjasi näytelmiä, lauloi ja näytteli. Ei hän sentään Hollywood-tähti ollut, sillä hänet tunsivat vain suomalaissiirtolaiset.

Amerikansuomalaisten kulttuuripiiristä Rosa löysi myös aviomiehen. Hän avioitui 1906 näytelmäkirjailija Lauri Lembergin kanssa. He saivat kaksi lasta: Irjan ja Orvon. Perhe asui Michiganissa ja Oregonissa.

Kun avioero tuli, Rosa jäi yksinhuoltajaksi. Sellaista tosiaan tapahtui myös 1900-luvun alussa.

Rosa pakkasi tavaransa ja lähti opettajaksi Washingtoniin, jossa hän vaikutti Industrial Workers of the World -ammattiliitossa. Teatteritöidensä lisäksi hän keräsi varoja Everettin verilöylyssä surmattujen työläisten perheille.

Vuonna 1919 Rosa Lemberg muutti Chicagoon, jossa hän jatkoi vaikuttamistaan työväenliikkeessä. Rahaa hän sai ompelijan sekä musiikin- ja kielenopettajan töistään. Tärkeätä hänelle oli, että lapset pääsivät musiikki- ja tanssitunneille.

Rosa oli varsinainen monitaituri. Hän esiintyi näytelmissä, opereteissa ja musiikkinäytelmissä, mutta toimi myös kuoron ja näyttämön johtajana sekä pianistina. Äänialaltaan hän oli kontra-altto.

Rosa Lembergiä kutsuttiin Satakieleksi ja suomalaiseksi Sarah Bernhardtiksi. Hän ehti vaikuttaa myös Oregonissa amerikansuomalaisten sosialistisessa yhteisössä vielä yli 70-vuotiaana.

Rosa Lemberg, o.s. Clay, kuoli 1959 Michiganin osavaltiossa Covingtonin suomalaisessa vanhainkodissa. Hän oli kuollessaan 84-vuotias.

Jossakin Amerikassa voi olla vielä Rosan lastenlapsia, jotka kertovat jälkeläisilleen isoäidistään, joka säilytti loppuun asti suomalaisuutensa, vaikka Suomi ei hänelle kovin paljon onnea tarjonnut.

Rosa Lembergistä on julkaistu Arvo Lindewallin kirjoittama elämäkerta 1942, mutta teosta ei pidetty täysin totuuden mukaisena. Hänestä on tehty myös englannin­kielinen elämäkerta. Mutta varsin tuntemattomaksi hän on jäänyt suomalaisille.

Nyt on julkaistu kirjallisuuden­tutkija Vappu Kannaksen, 36, esikois­romaani Rosa Clay (S&S). 2018 runokirjan julkaissut Kannas kiinnostui Rosasta jo vuosia sitten somessa saamansa vinkin perusteella.

Tieto­teoksen tekemistä Kannas ei edes miettinyt, sillä Rosa Claystä ei ole tarpeeksi tietolähteitä.

– Rosa on kuvattu aika ujoksi, miellyttäväksi, hyväksi laulajaksi ja tyylikkäästi pukeutuneeksi. Se tiedetään, että hänen suhteensa kasvatti­äitiinsä oli hankala, Kannas kertoo.

Rosa Clay oli myös rohkea. Hän ei jumittunut paikalleen vaan muutti usein uusiin ympyröihin.

– Romaanini käsittelee myös sitä, voiko Rosasta kerrottuihin tarinoihin uskoa, Kannas kertoo kirjastaan, jonka runollinen teksti lumoaa lukijan.

Tutkija Vappu Kannas kirjoitti romaanin Rosa Claysta – tietokirjaan ei ollut aineksia.

Kannaksen romaanissa Rosan aviomies Lauri Lemberg ei ole kiinnostunut perheenisänä olemisesta. Se on ihan uskottava syy heidän avioliittonsa lyhyelle kestolle.

Lauri Lemberg kirjoitti aluksi vasemmistolaishenkisiä näytelmiä, myöhemmin hän keskittyi romanttisiin komedioihin ja musiikkinäytelmiin. Hän myös suomensi useita näytelmiä.

Kannaksen tietojen mukaan lähetyssaarnaajat toivat Ambomaalta Suomeen näytiksi pari tyttöä jo ennen Rosa Claytä. He tosiaan olivat ”näytillä” kuin sirkushevoset. Rosa oli ainoa, joka jäi Suomeen.

– Rosalla oli selvästi sisua. Hän opetteli suomen kielen ja pystyi toimimaan myös opettajana täällä, Kannas toteaa.

Rosa Clay ei koskaan luopunut suomen kielestä, jota hän sai puhua kuolemaansa asti, vaikka englannin kielellä hän ehkä olisi voinut saada loisteliaamman esiintyvän taiteilijan uran.

