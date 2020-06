Voimakkaita pamauksia kuuluu yöaikaan Lohjalla – poliisi pyytää havaintoja

Poliisia kiinnostaa tapahtuma-aikaan alueella liikkuneet ihmiset.

Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut kevään aikana useita ilmoituksia häiritsevästä paukuttelusta Lohjalla Mäntynummen ja Perttilän alueella.

Poliisille on kerrottu, että voimakkaita pamauksia on kuulunut pahimmillaan useita kertoja viikossa ja välillä jopa kahdeksan kertaa yössä. Asukkaita on erityisesti häirinnyt paukuttelun ajoittuminen aamuyöhön.

Poliisi on saanut runsaasti havaintoja pamauksista ja mahdollisista tekijöistä. Alueella suoritetusta valvonnasta huolimatta ketään ei ole vielä saatu teosta kiinni.

Poliisi pyytää alueen asukkailta havaintoja tekijöiden kiinnisaamiseksi. Poliisia kiinnostaa erityisesti tapahtuma-aikaan alueella liikkuneet ihmiset sekä ihmiset, jotka esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ovat jakaneet asiaan liittyvää tietoa.

Havainnot mahdollisista tekijöistä voi ilmoittaa vihjenumeroon 0295 413 031 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi

Poliisi selvittää, onko asiassa syytä aloittaa esitutkinta.