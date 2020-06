Suomesta pääsee lentämään jo suhteellisen vapaasti esimerkiksi Ruotsiin. IS tapasi lentomatkustajia Helsinki-Vantaalla.

Kaikkea tarpeetonta matkustamista on edelleen syytä välttää, kehottaa ulkoministeriö. Käytännössä tällä tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan matkoja. Moneen maahan pääsee kuitenkin Suomesta jo suhteellisen vapaasti.

Yllä olevalla videolla matkustajat avaavat varotoimista saamiaan ohjeita ja kertovat, mikä sai heidät lähtemään lennolle.

Ilta-Sanomat tapasi lentomatkustajia Helsinki-Vantaalla. Tiistaina iltapäivällä koneita oli lähdössä muun muassa Tukholmaan, Pariisiin ja Lontooseen.

Terminaali 2 on alkuiltapäivästä hiljainen. Työmiehet vaihtavat turvavälien tärkeydestä muistuttavia teippejä lattiaan. Suuressa ohjetaulussa ohjeistetaan käyttämään kasvomaskeja.

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n lattioille asetettiin uusia turvaväliohjeita.

Pian 12 vuotta täyttävä Kauri Orblin on lähdössä yksin kohti Ruotsia. Saattajana lentoasemalla on äiti Cécile Orblin.

– Ihan kiva päästä isän luo pitkästä aikaa. Ei olla nähty pitkään aikaan koronan takia, Kauri toteaa.

Cécile Orblin on ohjeistanut poikaansa käyttämään tiiviisti maskia, pesemään käsiään ja huolehtimaan turvavälistä. Hän sai toissa päivänä lentoyhtiöltä tiedon, että lentokoneessa on maskipakko.

– Tietysti uutiset Ruotsin tilanteesta ovat mietityttäneet. Olen evästänyt Kauria huolehtimaan turvallisuudesta ja siitä, että hän tarkkailee mahdollisia oireita.

Kesäkuussa 12 vuotta täyttävä Kauri Orblin lähti kuukauden matkalle isänsä luo Ruotsiin. Saattajana oli äiti Cécile Orblin. Kauri sai matkalle tarkat turvallisuusohjeet.

Argentiinalainen vaihto-oppilas Lisandro Cito on lähdössä matkaan kohti kotimaataan. Saattamassa on Adlerin perhe, jonka luona Cito on asunut kuluneen puolen vuoden ajan.

– Minun piti matkustaa 25. kesäkuuta, mutta tilanteen vuoksi Argentiinaan on lähdettävä nyt. Rajat ovat olleet kiinni, ja suurlähetystö ilmoitti, että tämä on ainoa mahdollisuus palata kotiin, Cito sanoo.

Leena Adler kertoo antaneensa Lisandrolle hygieniaan liittyviä ohjeita matkaa varten. Lennoilla maski pysyy tiukasti kasvoilla.

Leena Adler (vas.) ja Sofia Adler saattoivat argentiinalaisen vaihto-opiskelijan Lisandro Citon kotimatkalle yhdessä Matias ja Sergio Adlerin kanssa. Perhe ohjeisti Citoa käyttämään maskia ja huolehtimaan käsihygieniasta.

Espanjalainen Dragos on juuri saapunut Suomeen kuukauden työkomennukselle. Hän kertoo, että turvatoimet alkoivat käydä matkan aikana hermoille.

– Lento oli mukava, mutta prosessi tuntui hankalalta. Et voi pysyä tässä, et voi pysyä toisessa paikassa. Ravintolat ovat kiinni, etkä voi syödä. Esimerkiksi Frankfurtissa ei voinut poistua lentoasemalta.

– Lennolla sai vain pullon vettä, mutta etäisyyttä muihin matkustajiin ei ollut tarpeeksi.

Espanjalainen Dragos piti lentoasemien koronavirukseen liittyviä turvakäytäntöjä todella tiukkoina ja raskaina.

Suomalainen Capri Aurell työskentelee Ranskassa ja on palaamassa nykyiseen kotikaupunkiinsa Pariisiin. Työt odottavat kuukausien mittaiseksi venyneen Suomessa oleskelun jälkeen.

– Kyllä tämä vähän jännittää. Ja onhan tämä aika stressaavaa. Täytyy totutella näihin maskeihin. Ilmeisesti Pariisissa aika monessa paikassa on maskipakko. Sain tekstiviestitse tiedon, että nämä maskit ovat pakollisia, ainakin lentokoneissa.

Aurell on seurannut Pariisin tilannetta tarkasti uutisista. Nyt hän uskaltautuu palaamaan, sillä ulkona liikkumiseen liittyviä rajoituksia on purettu.

Pariisissa asuva Capri Aurell lähti kohti kotikaupunkiaan. Edessä on paluu töihin. Matka jännitti. Aurell oli saanut tiedon lennolla olevasta maskipakosta tekstiviestitse.

Lentoaseman käytävällä Tukholman-lentoa odottelee ruotsalainen Samuel Asklöf. Asklöf pääsi leikkaukseen Suomeen pitkän paperisodan jälkeen. Toimenpiteen jälkeen hän vietti Suomessa vielä kahden viikon karanteenin.

– Jotta pääsin Suomeen, minun oli näytettävä sairaalan papereita varmaan neljä kertaa. Ja sitten oli vielä karanteeni. Se oli todella tylsää. Olin jumissa asunnossani 14 vuorokautta. Nyt toivon vain, että lentoni lähtee ja pääsen kotiin.

Muiden matkustajien tapaan Asklöf sai tiedon maskipakosta lentoyhtiöltään.