Mustanmeren lämpö vyöryy Suomeen – myös juhannukseksi tavallista lämpimämpää

Tällä viikolla sää viilenee, mutta vain hetkeksi.

Helleraja rikkoutui Suomessa maanantaina ensimmäistä kertaa tänä vuonna yhdeksällä paikkakunnalla. Ensi viikon alkupuolella helleraja (+25,1 astetta) voi ylittyä koko maassa.

Syynä on kaakosta Mustanmeren suunnalta Suomen ylle saapuva hyvin lämmin ilmamassa, joka saavuttaa maanantaina Etelä- ja Länsi-Suomen ja ulottuu tiistaina ja keskiviikkona koko Suomeen Lappia myöten.

– Kyllä tämä hyviä uutisia kesälomalaisille tarkoittaa. Näkymät ovat lämpimät. Ainakaan sää ei kylmene. Nyt näyttää siltä, että on hyvät mahdollisuudet, että ensi viikon alkuun on tarjolla aurinkoista ja helteistä poutasäätä, päivystävä meteorologi Juha Föhr Forecalta kertoo

– Keskiviikkona ilmamassa on yhtä lämmin kuin tiistaina, mutta kuurosateet voivat laskea lämpötilaa paikallisesti. Torstaina Suomeen tulee jo vähän viileämpää ilmaa. Vaikka ilmamassa ei enää ole helteisen lämmin, kesäisen lämmin se on yhä, Föhr jatkaa.

Euroopan keskuksen tuoreen kuukausiennusteen mukaan ensi viikolla valtaosassa Suomea on 3–6 astetta tavanomaista lämpimämpää, mikä kielii useasta hyvin lämpimästä, selvästi yli 20 asteen päivälämpötilasta.

Ennen lämmön tuloa sää kuitenkin viilenee muutamaksi päiväksi loppuviikosta. Keskiviikkona Lapissa on sadealue, ja torstaina ja perjantaina matalapaineet kulkevat Suomen yli ja tuovat mukanaan lisää sateita, torstaina varsinkin maan kaakkois- ja itäosissa ja perjantaina etelä- ja keskiosissa.

– Keskiviikkona voi vielä läntisimmässä Suomessa olla parinkymmenen asteen tienoilla, mutta muuten lämpötila on aika lailla sellaista 16–20 asteen välillä. Torstaina lämpötila voi olla iltapäivällä 15 asteen tienoilla etelässä ja idässä, meteorologi Anna Latvala Forecalta sanoi.

Viikonloppuna ilma alkaa jo lämmetä, vaikka kuurosateita ilmenee siellä täällä ympäri maata. Latvalan mukaan lämpötila on suuressa osassa maata 20 asteen lämpimämmällä puolella.

Aivan kiveen hakattu ennuste ei ole, sillä Suomen länsipuolella on puolestaan matalapaineen alue, joka voi vielä tulla pilaamaan suomalaisten auringonpalvojien nautinnon.

– Jos se sattuisi levittäytymään enemmän tänne Suomen päälle, niin sitten kaikista lämpimimmät ilmat eivät välttämättä pääsisi tänne asti, Latvala huomauttaa.

Euroopan keskuksen ennusteen mukaan koko kesäkuu jatkuu tavanomaista lämpimämpänä. Ennuste lupailee myös juhannusviikolle tavanomaista lämpimämpää säätä.

Päivystävä meteorologi Hannu Valta Ilmatieteen laitokselta kuitenkin muistuttaa, että tietokonemallinnuksissa osumatarkkuus kahdelle ensimmäiselle viikolle on sangen hyvä, kolmannelle viikolle jo merkittävästi heikompi.

– Todennäköisyys on hieman kruunan ja klaavan heittämistä korkeampi mutta ei kovin paljon, Valta kuvaa.

– Lähiviikot, tulevat kaksi viikkoa ovat kuitenkin varsin lämpimät, Valta jatka.

Valta vielä lisää että kyse on koko viikon keskilämpötilojen ennustuksesta, joka ei ota kantaa yksittäisten päivien säätilaan. Sama tulos saadaan, jos on koko viikko tasalämpöistä säätä tai jos alkuviikko on kuuma ja loppuviikko kylmä (tai päinvastoin) tai jos lämmin keli osuu viikon keskelle ja viileät alkuun ja loppuun (tai päinvastoin).

– Pientä osviittaa on kuitenkin siihen suuntaan, että juhannuksena voi olla lämmintä, Valta sanoo varovasti.