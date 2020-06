Avioerohakemuksia jätettiin Helsingissä kevään aikana 30 prosenttia enemmän vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Psykologi uskoo, että erohakemusten määrä tulee jatkamaan nousuaan.

Avioerohakemusten määrä nousi kevään aikana Helsingissä 30 prosenttia vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna, selviää valtioneuvoston tiedepaneelin koronaraportista.

Väestöliiton psykologi Jaana Ojanen on yllättynyt, että avioerohakemuksissa näkyy piikki jo nyt.

– Olisin ajatellut, että piikki olisi ollut vasta syksyllä. Pariterapian kentällä on ollut tyyntä myrskyn edellä: terapian tarve ei ole selvästi kasvanut. Se voi johtua siitä, että ihmiset ovat olleet niin kuormittuneita ja lapset ovat olleet kotona. Usein palvelut on tarjottu etänä tai ne on lakkautettu kokonaan. Jos lapset pyörivät jaloissa, niin pariterapiaan ei ehkä niin herkästi hakeuduta videon välityksellä, Ojanen miettii.

Koronakevään poikkeusolojen aikana parisuhde on joutunut koetukselle monesta syystä: yhtäältä kriisi on kuormittanut ihmisiä ja toisaalta se on tuonut esiin arjen kiireiden alle jääneitä vanhoja ongelmia.

– Kotiin pysähtyminen on voitu kokea jopa lähentävänä tekijänä, jos perustukset ovat olleet kunnossa. Jos vuorovaikutuksessa on ollut ennestään ongelmia tai kriisi on kytenyt taustalla, koronakevät on tuonut ongelmat päivänvaloon, kun asioita ei ole enää voinut paeta töihin tai harrastuksiin, Ojanen pohtii.

Jos parilla ei ole kykyä ratkoa ongelmia, pakoreaktiona voidaan päätyä hakemaan avioeroa. Koronakeväänä moni on joutunut lomautetuksi tai työttömäksi. Myös taloushuolet ovat kasvattaneet avioparien kuormaa.

– Mitä enemmän on stressitekijöitä elämässä, sitä huonommin ihmiset voivat. Se vaikuttaa myös parisuhteeseen ja vuorovaikutuksen laatuun. Se on vähän kuin oravanpyörä: parisuhdedynamiikka voi olla valmiiksi toimimaton. Taloushuolet tai koronakevään aiheuttama epävarmuus voivat lisätä entisestään stressiä, joka heijastuu vuorovaikutukseen.

Stressaantuneena vuorovaikutus parisuhteessa on vihamielisempää. Silloin pahaa oloa saatetaan purkaa kumppaniin ja tulkita, että paha olo johtuu toisesta.

– Jos ollaan hyvin kuormittuneita ja arki menee selviytymiseen, pariterapia ei tule ensimmäisenä mieleen, koska se tarkoittaa, että asian eteen pitäisi jotenkin työskennellä.

Psykologi arvioi, että kesän aikana ja syksyn tullen avioerohakemukset tulevat lisääntymään entisestään.

– Jos tilanne rauhoittuu, eikä tule toista aaltoa ja ihmiset pääsevät kiinni normaalimpaan elämään, tuen tarve tulee kasvamaan. Sitten ehkä löytyy voimavaroja hakeutua terapiaan tai erota.