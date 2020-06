Katri Kulmuni MTV:llä 50 000 euron koulutuslaskusta: ”Esiintyminen jännittää minua”

Katri Kulmuni on käyttänyt viestintäkonsultin palveluita ministerikaudellaan.

Kulmuni ei vastaa uutisankkurin suoraan kysymykseen siitä, näkeekö hän tilanteessa jotakin väärää.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni otti MTV3:n uutisten suorassa haastattelussa kantaa kalliiseen esiintymiskoulutuslaskuunsa. Suomen kuvalehti kertoi tiistaina, että Kulmuni on käyttänyt syyskuusta lähtien viestintäkonsultti Harri Saukkomaan yrityksen Tekirin palveluita lähes 50 000 eurolla.

– Ministeri esiintyy työssään varsin paljon ja on julkisuudessa paljon, ja jokaisessa esiintymisessä on onnistuttava, Kulmuni perustelee.

Kulmuni kertoo kysyneensä ensin ministeriöltä, saako hän ”apua” omaan kouluttautumiseensa.

– Esiintyminen jännittää minua, ja minä olen julkisessa tehtävässä ja koetan sitä parhaani mukaan hoitaa, mutta apua esiintymisvarmuuden koulimiseen olen tarvinnut ja sitä olen saanut.

Kulmuni ei vastaa Kirsi Alm-Siiralle suoraan kysymykseen, näkeekö hän tilanteessa jotakin väärää.

Esiintymisvalmennuksen lisäksi yritys on tarjonnut ministerille yksittäisiä lyhyitä konsultointeja, ”sparrauksia”, SK kertoo. Muiden konsulttien osalta sparraus on maksanut 350 euroa tunnilta, mutta Saukkomaan konsultoinnin hinta on ollut 700 euroa tunnilta ilman arvonlisäveroa.

Kulmunin käyttämät konsulttipalvelut on maksanut työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Kulmuni oli Antti Rinteen (sd) hallituksessa elinkeinoministeri viime vuoden kesäkuusta joulukuuhun, jolloin hänet nimitettiin Sanna Marinin (sd) hallituksessa valtiovarainministeriksi.

SK:n mukaan Kulmuni käytti Tekirin valmennusta myös 3. joulukuuta, jolloin Rinne erosi pääministerin tehtävästä sen jälkeen, kun Kulmunin johtama keskusta oli ilmaissut epäluottamuksensa pääministeriin.