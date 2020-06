Lähipäivinä ratkeaa, nähdäänkö Lapissa uusi tulvahuippu

4-tien ali kulkeva pyörätie Takaputaantien ja Katajatien välillä on täynnä vettä, kun Kemijoen sivujoki Takapudas tulvii Rovaniemellä tänään tiistaina.

Tulvaennätykseen ei todennäköisesti päästä.

Lappiin odotetaan uutta tulvahuippua. Ely-keskuksen tiedotteen mukaan Lappiin lähipäivinä saapuvat sateet sulattavat lumet, jotka voivat nostaa tulvarajaa uudelleen Ivalonjoella ja Ounasjoella Kittilässä.

Vaikka Kittilässä rajat voivat vielä nousta, tulvan odotetaan jäävän alle 2005 vuoden suurtulvan tason.

Ivalonjoen ensimmäinen tulvahuippu oli perjantaina. Saapuvien sateiden ei odoteta noustavan virtaamien lukemia paljoa perjantaita suuremmiksi.

Tornionjoen tulvahuipun ennustetaan saapuvan vasta ensi viikon puolivälin jälkeen. Veden odotetaan nousevan vielä 0,5–1 metriä nykyistä korkeammalle, mutta se jää silti vahinkorajan alapuolelle. Myös Pellossa tulvat jäävät todennäköisesti vahinkorajan alle.

Ely-keskuksen mukaan Lapin tulvatilanne on rauhoittumassa. Rovaniemellä vesi on jo laskenut, mutta se on edelleen vahinkorajan yläpuolella. Rovaniemellä mentiin vahinkorajan yli viime perjantaina ja tulvahuippu oli lauantai–sunnuntai välisenä yönä. Lasku tulee todennäköisesti nopeutumaan lähipäivinä, ja tulvan suuruus jää näin vuosien 1973 ja 1993 tulvien tasolle.