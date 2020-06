Virusprofessori toivoo onnistunutta terassikesää – ”Tässä on hyvä mahdollisuus”

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen korostaa turvavälien pitämisen tärkeyttä terasseilla.

Ravintoloiden ja terassien aukeaminen sai maanantaina ihmisiä liikkeelle vaihtelevasti. Pääkaupunkiseudulla viileähkö sää verotti jonkin verran asiakasmäärää, mutta esimerkiksi Oulussa terassit olivat hellekelin houkuttelemina tupaten täynnä.

Täpötäysillä terasseilla turvavälien pitäminen voi unohtua ja niiden pitäminen voi olla vaikeaa. Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen kuitenkin muistuttaa, että yhteiskunnan avautumisesta huolimatta jokaisella on vastuu kannettavanaan.

Video yllä: Maanantaina aamusta Roskapankin terassilla oli vielä väljää.

– Myös terassilla tartunnan torjunnassa on tärkeää pitää vähintään 1,5 metriä fyysistä etäisyyttä muihin sekä huolehdittava käsi- sekä yskimishygieniasta. Sairaana on jäätävä kotiin sairastamaan, eikä silloin lähdetä terassille, Julkunen sanoo.

Lasipalatsin terasseilla Helsingissä riitti väkeä.

Julkusen mukaan myös ravintoloitsijoilla on suuri vastuu epidemian leviämisen estämisessä.

– Ravintoloitsijoiden on huolehdittava, että pöytien väliin jää riittävä varoetäisyys ja ettei pöytiä ole tilaan nähden liikaa. Liika ihmismäärä nostaa infektioriskiä, vaikka sitten oltaisiinkin ulkotilassa, Julkunen muistuttaa.

Koronaepidemia on kehittynyt hyvään suuntaan, ja tartunnat ovat vähentyneet huhtikuun alkupuoliskosta lähtien. Jos ihmiset noudattavat varokeinoja, Suomessa voidaan Julkusen mukaan nauttia terassikesästä.

– Näkisin, että tässä on hyvä mahdollisuus. Tautitapauksia on niin vähän ja tartuntariski sen verran pieni joka puolella, että tartuttamisten välttämiskeinoja noudattamalla on mahdollista saada tauti hiipumaan kokonaan ainakin toistaiseksi, Julkunen sanoo.

Tältä näytti Saariselällä eilen.

Myös Oulussa patiot olivat pullollaan porukkaa.

Julkunen kuitenkin muistuttaa, ettei koronaepidemia ole vielä ohi. Jos tartuntatapaukset lähtevät uudelleen kasvamaan, seurauksena voi olla rajoitustoimien kiristäminen.

– Tartunnassa on aina viive, eli tartunnan saamisen ja oireiden alkamisen välillä on keskimäärin viisi päivää. Jos tautitapauksia alkaa tulla selkeästi enemmän kuin edellisellä viikolla, on mietittävä jälleen yhteiskunnallisia toimenpiteitä. Tarvittaessa hallitus voi reagoida tilanteeseen hyvinkin nopeasti.