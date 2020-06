Vaimoksi luvattu teinityttö kieltäytyi häistä – 30-vuotias sulhanen aloitti piinaamisen Itä-Suomessa

Lähestymiskieltoon määrätty mies kävi tytön koululla ja muutti samalle kadulle asumaan.

Vaimokseen Turkissa luvattua teinityttöä piinannut 30-vuotias mies on määrätty laajennettuun lähestymiskieltoon Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Mies ei saa oleskella 100 metriä lähempänä tytön kotia eikä tytön koululla.

– Olet joko minun omaisuuttani tai sitten kuolet, mies oli ilmoittanut tytön mukaan.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tutkii miehen toimintaa epäiltynä pakottamisena ja laittomana uhkauksena.

Perheen mukaan mies on yrittänyt painostaa tyttöä naimisiin kanssaan tappamisen uhalla.

Perhe haki laajennettua lähestymiskieltoa sillä perusteella, että heidän mielestään tytöllä on vakava kunniaväkivallan uhka.

Tänä vuonna 17 vuotta täyttäneen tytön äiti kertoi käräjäoikeudessa 30-vuotiaan miehen olevan heidän kaukainen sukulaisensa.

Mies oli Turkissa nähnyt tytön kadulla ja tullut kertomaan kiinnostuksestaan mennä naimisiin tämän kanssa.

Äiti myönsi perheen luvanneen jossakin vaiheessa miehelle, että avioliitto on mahdollinen.

Mies osti kurdikulttuurin mukaisesti tytölle kultaisen korvakorun lahjaksi.

Kun perhe muutti Suomeen, tyttö alkoi käydä yläastetta. Hän ilmoitti viime syksynä, ettei halua naimisiin ja sanoi myös olevansa liian nuori avioliittoon.

Vanhempien mielestä tytön näkemys oli pätevä, mutta 30-vuotias mies ei niellyt tytön päätöstä.

Tyttö kertoi oikeudessa saaneensa mieheltä rajuja uhkauksia.

– Sinun ainoa vaihtoehto on olla minun kanssa tai kuolet, tyttö muisteli ex-sulhasen julistaneen.

Tyttö kertoi pelkäävänsä, että mies vie hänet eikä kukaan omainen saa tietää, mihin hän on kadonnut.

Miehen seurailun vuoksi tyttö ei ole uskaltanut liikkua missään. Isä on joutunut viemään autolla kouluun. Koulullakin mies on käynyt.

Tyttö ei ole uskaltanut olla edes kotinsa ikkunassa tai mennä parvekkeelle. Mies on muuttanut asumaan samalle kadulle perheen kanssa.

Tyttö on kärsinyt myös miehen sosiaalisessa mediassa levittämien ikävien tekstien ja kuvien vuoksi.

30-vuotias mies vastusti lähestymiskiellon määräämistä. Hän kiisti painostaneensa tyttöä surmaamisen uhalla avioon kanssaan.

Naimisiin menemisestä oli miehen mukaan sovittu jo Turkissa ja hän oli antanut rahaa perheelle häitä varten.

Mies väitti kuulleensa, että perhe oli kysellyt hänen peräänsä, koska hän oli rikas ja terve nuori mies.

Käräjäoikeuden mielestä on riidatonta, että tytön ja miehen on suunniteltu menevän naimisiin, mutta avioliitto on sittemmin peruuntunut.

– Ilman lähestymiskiellon määräämistä olisi vaarana, että (mies) tulisi tekemään (tytön) henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai muulla tavoin vakavasti häiritsemään tätä, oikeus perustelee.

Käräjäoikeus on määrännyt miehen laajennettuun lähestymiskieltoon 21.5.2021 saakka.

Hän ei saa oleskella 100 metriä lähempänä tytön kotia eikä tulla tytön koululle.

Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen eli siitä voi valittaa Itä-Suomen hovioikeuteen.