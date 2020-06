Lännen ja pohjoisen lämmin sää jatkuu – hellelukemat myös mahdollisia

Korkeapaineenalue Suomessa heikkenee, mutta pitää edelleen lämpimän ilman lännessä ja pohjoisessa, viileämmän etelässä ja idässä.

Iltapäivällä etelässä on melko aurinkoista, kun taas maan keskivaiheilla pilvisyys on etenkin sisämaassa jonkin verran runsaampaa. Sää on kuitenkin poutainen. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja, etenkin Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Ukkonen voi jyrähtää.

Päivälämpötilat ovat myös etelässä ja idässä jokseenkin tavanomaisia vuodenaikaan nähden.

Sen sijaan lännessä ja pohjoisessa on paikoin hyvinkin lämmintä eivätkä hellelukematkaan ole poissa laskuista. Lapissakin vain Kilpisjärven suunta on selvästi muuta Lappia viileämpi.

Yöllä on selkeää, mutta osassa Lappia sateita tulee edelleen.

Keskiviikkona päivällä Lappia halkoo kapeahko kuurosateiden alue. Suuressa osassa maata sää on vaihtelevapilvisen aurinkoinen ja poutainen.

Päivälämpötilat eivät etelässä ja idässä paljoa eroa tiistaisista, sen sijaan lännessä ja pohjoisessa ei ole enää aivan yhtä lämmintä. Lapin pohjoisosassa viileneminen tuntuu jo selvästi.

Torstaina kaakosta lähestyy Suomea sadealue, joka viimeistään illan kuluessa leviää suureen osaan Itä-Suomea. Päivä on vielä enimmäkseen poutainen, vaikka pilvisyys jo laajalti lisääntyykin. Lapin pohjoisosassa sää muuttuu aurinkoisemman sään myötä lämpimämmäksi.

Keskiviikkona Britteinsaarilla sää jo sadekuuroistuu viileämmän ilman myötä. Vähitellen sää on viilenemään päin myös läntisessä Manner-Euroopassa Espanjaa myöten. Idässä sää jatkuu viileänä ja laajalti epävakaisena.