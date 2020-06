Ilta-Sanomat selvitti, millaisia matkustusrajoituksia tällä hetkellä on eri maissa ja minne Suomesta pääsee lomamatkalle.

Ulkoministeriö kehottaa edelleen välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, jolla tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan matkoja. Ilta-Sanomat selvitti, millaisia matkustusrajoituksia eri maissa on ensi kesänä. Selvisi, että esimerkiksi Ruotsiin ja Kroatiaan pääsee Suomesta jo nyt suhteellisen vapaasti.

– EU-maista matkustaville ei ole rajoituksia. Sen sijaan odotamme, että matkailijat noudattavat suosituksia, joiden mukaan esimerkiksi maan sisällä matkustaminen ei ole ruotsalaisille suotavaa. Suurempi ongelma voi olla lento- tai laivayhteyden löytäminen, kertoo apulaispäällikkö Carina Mårtensson Ruotsin Helsingin-suurlähetystöstä.

Italiassa ja Espanjassa koronavirustilanne on ollut kevään aikana vakava ja maissa ovat vallinneet tiukat liikkumisrajoitukset. Kumpikin maa avaa rajansa matkailijoille kesän aikana.

Suomalaiset voivat matkustaa Viroon maanantaista lähtien ilman karanteenirajoituksia. Sen sijaan Suomeen palatessa pitää noudattaa kahden viikon omaehtoista karanteenia. Osa varustamoista onkin kertonut suunnitelmistaan lisätä lauttavuorojaan Helsingin ja Tallinnan välillä.

Latviaankin pystyy matkustamaan.

– Latviaan voi matkustaa, mutta saapumisen jälkeen täytyy olla 14 päivää karanteenissa. Julkisilla paikoilla täytyy pitää kahden metrin turvaväli muihin. Julkisessa liikenteessä suu tulee peittää maskilla tai esimerkiksi huivilla, Latvian Helsingin-suurlähetystöstä kerrotaan.

Heinäkuussa Finnair lentää jo noin 40 kohteeseen Euroopassa ja Aasiassa.

– Rupeamme lisäämään pikkuhiljaa lentojen määrää sitä mukaan, kun kysyntä elpyy ja matkustusrajoituksia puretaan asteittain eri maissa, kertoo Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist.

Tallqvistin mukaan suomalaiset suunnittelevat jo lomiaan ja ovat kiinnostuneita erityisesti Euroopan kaupunkikohteista, joihin Finnair lentää heinäkuusta lähtien.

– Normaalisti heinäkuussa lennämme noin 350 lentoa päivässä. Nyt meillä on noin 100 lentoa päivässä. Lennämme Amsterdamiin, Saksan kaupunkeihin, Prahaan ja Budapestiin. Tarjontaa on selkeästi enemmän heinäkuussa kuin tällä hetkellä, Tallqvist huomauttaa.

Finnair aloittaa lennot Malagaan heinäkuussa ja Barcelonaan elokuussa.

Aurinkomatkoilta kerrotaan, että suomalaiset ovat varanneet pakettimatkoja jo elokuulle. Matkatoimisto on perunut kaikki varatut matkat heinäkuun loppuun asti.

– Suosituimmat kohteet ovat tällä hetkellä Kreetalla Hania ja Heraklion. Toiseksi suosituin on Rodoksen saari. Tasaisesti on myyty matkoja Krotiassa Dubrovnikiin ja Splitiin sekä Mallorcalle ja Malagaan. Lisäksi meillä on Turkissa Alanyan alueen matkat myynnissä, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Aurinkomatkat on perunut kaikki syksyn pakettimatkansa Italiaan ja Itävaltaan. Puolet elo- ja syyskuun matkoista on myyty.

– Lokakuun matkojen myynti on hyvässä vauhdissa. Lokakuuta perinteisesti piristää syyslomakausi, Kousa kertoo.

Kousan mukaan iso osa matkoista on varattu jo aikaa sitten. Osan matkat ovat siirtyneet keväältä tai kesältä alkusyksyyn.

– Tässä on hirveä patouma kysynnässä, koska matkat lähtivät hiipumaan tammikuun lopusta ja pysähtyivät täysin maaliskuun puolessavälissä. Tänä aikana Suomesta matkustaa ulkomaille lomalle pakettimatkoille ja kaupunkilomille miljoona ihmistä.

Aurinkomatkojen toimitusjohtajan mukaan pakettimatkojen toteutuminen riippuu siitä, ovatko suomalaiset tervetulleita Kreikkaan, Kroatiaan tai Espanjaan.

– Se taas riippuu maiden matkustusrajoituksista. Kaikki ovat kertoneet, että avaavat ovensa kesä–heinäkuussa. Nyt toivoisi, että Suomen matkailuviranomaiset ja ulkoministeriö olisivat aktiivisia siinä, että Suomeenkin pääsisi turisteja näistä maista ja suomalaiset pääsisivät näihin maihin.

Kousa sanoo, että ihmiset tuskin lähtevät lomamatkalle, jos he joutuvat maahan tultuaan karanteeniin. Hän uskoo, että suomalaisia kiinnostavat nyt tutut ja turvalliset lomakohteet.

– Matkustaminen on jokaisen oma päätös. Kannattaa tarkistaa omasta matkavakuutuksesta, että matka-ajan sairausturva on kunnossa. Useissa vakuutusyhtiöissä korona on normaali sairaus, eikä siitä ole mitään poikkeuksia, mutta sekin kannattaa tarkistaa.

Muun muassa Saksa pyrkii höllentämään matkustusrajoituksia 15. kesäkuuta.