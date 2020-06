Tulvivan Kemijoen rannassa Rovaniemellä asuva Matti Keskipoikela sanoo tulvaveden lähteneen laskuun – ”Ei se meillä ole isommasti vaivannut”

Lämmin sää ja sateet voivat kasvattaa jokien virtaamia entisestään, pelastuslaitos ennakoi.

Lapissa Kemijoen tulvatilanne on hieman helpottanut viikonlopun jälkeen, kertoo Rovaniemen Saarenkylässä asuva Matti Keskipoikela.

– Tällä kertaa se (tulvavesi) on lähtenyt laskuun. Kymmenisen senttiä oli viime yön aikana laskenut, Keskipoikela sanoo STT:lle.

Hän kertoo tulvaveden käyneen korkeimmillaan sunnuntai-iltana, hieman toistakymmentä senttiä maanantaita ylempänä.

Keskipoikelan ja hänen vaimonsa omakotitalo sijaitsee vain noin 15 metrin päässä tulvivasta Kemijoesta. Talon suojaamiseen tulvavedeltä ei ole kuitenkaan tarvinnut ryhtyä.

– Ei se meillä täällä isommasti ole vaivannut, kun täällä on törmät niin korkeat. Ei se ole asuinrakennuksiin mitenkään vaikuttamassa.

Sen sijaan rannassa oleva puuliiteri on jäänyt tulvan armoille ja on melkein kokonaan veden peittämä. Veden alle on jäänyt myös jokirantaan vievä kävelysilta.

Keskipoikela arvioi, ettei tulvasta koidu huolta heidän talolleen. Tulva on kuitenkin tehnyt tuhojaan muualla kaupungin alueella, Lapin pelastuslaitos kertoi maanantai-iltana. Vesi on muun muassa katkaissut useita tieyhteyksiä ja kastellut mökkejä.

Pelastuslaitoksen mukaan tulvien vahinkoraja rikottiin Rovaniemellä jo perjantaina ja tulvan arvioidaan pysyvän korkealla koko tämän viikon.

Suurtulvat toteutumassa tämän viikon aikana

Tulvajohtoryhmää johtavan Lapin pelastuslaitoksen mukaan tulvista näyttäisi tulevan poikkeuksellisen isot lähes koko Lapin alueella. Tulvahuiput ajoittuvat enimmäkseen tälle viikolle.

– Tälle viikolle on ennustettu tuntuvasti lämpimämpää säätä sekä sateita, jotka voivat vielä kasvattaa virtaamia entisestään, pelastuslaitos toteaa tiedotteessa.

Ounasjoen vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vahinkorajalle alkuviikon aikana. Inarissa tulvat ovat helpottamassa, mutta vedenkorkeus pysyttelee vielä seuraavien päivien ajan vahinkorajan yläpuolella.

Tornionjoella tulvahuipun uskotaan ajoittuvan tämän viikon loppupuolelle tai ensi viikon alkuun. Veden arvioidaan nousevan vielä reilun metrin nykyistä korkeammalle.