Kesäleirikausi korkattiin Helsingissä – skeittileirillä helpottuneita olivat niin järjestäjät kuin lapsetkin

Kesäkausi on korkattu Helsingissä Eläintarhan skeittiparkissa.

”On kivaa, kun on jotakin muutakin tekemistä kuin vain olla kotona”, 10-vuotias Jonathan totesi.

Helsingissä Eläintarhan skeittiparkissa päästiin tänään korkkaamaan kesäleirikausi skeittileirin merkeissä. Helpottuneita leirin alkamisesta olivat niin lapset kuin leirin vetäjätkin, sillä ainakin osa lasten kesäleireistä on tänä vuonna jouduttu perumaan.

10-vuotias helsinkiläinen Jonathan nautti siitä, että pääsi leirille oppimaan uutta ja tutustumaan uusiin kavereihin.

– On kivaa, kun on jotakin muutakin tekemistä kuin vain olla kotona, Jonathan iloitsi.

– Uskon, että opin täällä paljon uusia temppuja, kun ympärillä on taitavampia skeittaajia. Luulen, että täällä motivoituu ja kehittyy.

Jonathan kertoo skeitanneensa kolmisen vuotta.

Jonathan kertoo kevään aikana ehtineensä hioa skeittaustaitojaan etäkoulun ohessa.

HELriden järjestämälle leirille mahtuu kerralla 12 lasta. Leirillä pidetään huolta käsihygieniasta ja turvaväleistä niin pitkälti kuin se on mahdollista.

Jonathan toteaakin tiedostavansa vallitsevan tilanteen hyvin.

– Pesen käsiä paljon ja noudatan sääntöjä, mutta en ole mitenkään vainoharhainen.

– Pääasia on, että oppii uusia temppuja, pitää hauskaa ja saa uusia kavereita.

Myöskään Sofia, 15, ja Urho, 8, eivät olleet erityisen huolissaan siitä, että skeittiparkissa voi päivisin olla hieman tungosta. Päällimmäisenä mielessä oli vain se, että on mukavaa, kun on tekemistä ja pääsee harjoittelemaan uusia temppuja.

Urho sanoi harjoittelevansa tällä hetkellä ollieta.

Sakari Leskinen, 19, on yksi leirin järjestäjistä ja vetäjistä. Myös hänestä oli mukavaa, että kesän skeittileirit järjestetään. Ilman niitä kesätyöt olisivat menneet sivu suun.

– Oli todella iso helpotus, ettei näitä tarvinnut perua. Olisi mennyt kesäsuunnitelmat aika uusiksi ainakin taloudellisesti, mies tuumaa.

– Sitä paitsi tämä on mukavaa hommaa.

Peruuntumisia ei Leskisen mukaan tullut juurikaan, vaan halukkaita osalle HELriden neljästä skeittileireistä olisi ollut itse asiassa enemmän kuin paikkoja. Käytännön järjestelyissä jouduttiin koronan takia tekemään pieniä muutoksia, kuten hankkimaan käsidesipulloja.

– Kyllä kaikki lapset tietävät, mikä tilanne on. Täällä on käsidesiä, ja lapsia on kehotettu välttämään halailua ja muuta.

– Skeittaaminen ei ole kuitenkaan sellainen laji, jossa yleensä muutenkaan oltaisiin lähellä toisia.