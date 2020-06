Pariskuntaa epäillään 30-vuotiaan miehen taposta Pohjois-Savossa ja tutkinnassa on nyt tullut esille uusia seikkoja – epäillään piinanneen kevään ajan suosittua mökkiseutua

Poliisi vahvistaa, että henkirikoksen tutkinnan yhteydessä on tullut esille myös muita rikoksia.

Toukokuun alussa Pohjois-Savossa Tervon kunnassa kuolleena löytyneen Juuso Sirviön, 30, taposta epäiltyä pariskuntaa epäillään myös useista muista rikoksista. Henkirikoksen tutkinnanjohtajaa sijaistava rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisista vahvistaa IS:lle, että pariskuntaa epäillään myös lukuisista mökkimurroista ja tuhopoltoista.

– Henkirikoksen tutkinnan yhteydessä heidän hallustaan on löytynyt talven aikana mökeistä varastettua omaisuutta. Lisäksi mökkien paloihin liittyen on tullut esille seikkoja, joiden perusteella myös näitä on alettu heidän kanssaan selvittämään henkirikoksen yhteydessä, Salo vahvistaa.

Iisalmelainen Sirviö ilmoitettiin kadonneeksi toukokuun 7. päivänä. Poliisi epäilee henkirikoksen tapahtuneen päivää aiemmin Pohjois-Savossa sijaitsevassa Tervon kunnassa. 34-vuotias nainen on Sirviön ex-kumppani ja 30-vuotias mies naisen uusi kumppani.

Poliisin mukaan myös epäillyt tuhopoltot ja mökkimurrot ovat tapahtuneet Sisä-Savon alueen paikkakunnilla, kuten Tervossa, Vesannolla ja Rautalammilla. Alueella on paljon kesämökkejä. Pariskunnan arvellaan toimineen kaikissa epäillyissä rikoksissa yhdessä.

– Alkuvuodesta toukokuun alkupäiviin asti alueella oli muistaakseni viisi kuusi mökkipaloa, joista pystyi arvaamaan, että ne ovat tahallaan sytytetty. Kun useita mökkejä paloi suurin piirtein samalla alueella tasaisin väliajoin, tämä ei ollut enää normaalia ja herätti luonnollisesti epäilyjä ja huomioita. Mökkimurrot ovat pidemmältä ajalta, Salo sanoo.

Poliisi jatkaa henkirikoksen ja muiden tapausten tutkintaa. Pariskunta on myöntänyt osallisuutensa veritekoon. Muiden rikosten kuulusteluja poliisi ei halua kommentoida.